PTC Therapeutics é eleita pelo segundo ano consecutivo a melhor empresa para se trabalhar pelo GPTW

Funcionários são estimulados ao desenvolvimento pessoal e de carreira com forte premissa de inovação

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A PTC Therapeutics do Brasil, biofarmacêutica global, foi considerada pelo segundo ano consecutivo a melhor empresa para se trabalhar, na categoria "Saúde – Farmacêuticas: Pequenas Empresas", pelo Great Place to Work®, consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. "Sermos reconhecidos novamente como a melhor empresa para se trabalhar no nosso segmento é uma conquista da nossa jornada diária. Acredito que isso é um reflexo da nossa cultura, de sermos One PTC, pois somos estimulados a pensar como 'sócios' e responsáveis pelo sucesso da companhia", explica Rogério Silva, vice-presidente e gerente geral da companhia no Brasil.

Em sua primeira experiência no GPTW, a PTC já havia sido reconhecida como uma das melhores companhias para se trabalhar no país. Conquistou a 1ª posição dentre as empresas farmacêuticas com menos de 100 empregados em 2021 e a 6º dentre as pequenas empresas Brasil. Resultado alcançado devido ao alto índice de confiança dos funcionários na gestão dos negócios, nos processos internos, na liderança, bem como na satisfação em relação aos benefícios.

Para Rogério, o aculturamento no propósito de prolongar os momentos da vida para pacientes com doenças raras e seus entes queridos é somente o início da jornada do funcionário. "A PTC Therapeutics disponibiliza uma série de programas de desenvolvimento com uma forte premissa de inovação para seu time, que hoje é composto por 64 profissionais. Mensalmente, divulgamos os treinamentos que serão oferecidos no mês seguinte. Assim, cada funcionário pode se inscrever nos cursos que julgar importantes para seu desenvolvimento pessoal e de carreira. Além disso, conseguimos alinhamento do time para a gestão de projetos pautados pela metodologia agile", explica o executivo.

Para contornar os impactos da pandemia sobre a qualidade de vida dos profissionais, a PTC implantou um plano de assistência para cuidar dos funcionários e seus familiares. Para tanto, eles começavam a semana com o programa virtual de saúde física e mental em que especialistas trabalhavam com diversas práticas de bem-estar. Foram ainda promovidos cafés virtuais e a celebração de resultados. "Com isso, mantivemos uma grande proximidade apesar de todos estarem trabalhando de casa", relembra o executivo.

O GPTW BR publica anualmente mais de 40 rankings, premiando as melhores empresas para trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial (como TI e Saúde) e temático (melhores empresas para mulheres).

Sobre a PTC Therapeutics

A PTC é uma empresa biofarmacêutica global voltada para a ciência, com foco na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos clinicamente diferenciados que proporcionam benefícios a pacientes com doenças raras. A capacidade da PTC de inovar para identificar novas terapias e comercializar produtos globalmente é a base que impulsiona o investimento em um pipeline robusto e diversificado de medicamentos transformadores. A missão da PTC é proporcionar acesso aos melhores tratamentos para pacientes que têm pouca ou nenhuma opção de tratamento. A estratégia da PTC é alavancar sua forte especialização científica e clínica e sua infraestrutura comercial global para levar as terapias aos pacientes. A PTC acredita que isso lhe permite maximizar valor para todos os seus stakeholders. Para saber mais sobre a PTC, visite-nos em www.ptcbio.com e siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1876211/Picture1.jpg

