Quectel anuncia listagem na Bolsa de Valores de Xangai

Um grupo de quatro pessoas, incluindo Patrick Qian, presidente e CEO da Quectel, Wang Hongwei, vice-governador do distrito de Xuhui em Xangai, Doron Zhang, membro do conselho da Quectel e vice-presidente sênior, e Norbert Muhrer, vice-presidente de vendas globais da Quectel, tocaram juntos o sino de abertura da Bolsa de Valores de Xangai na manhã de terça-feira, marcando um momento importante da jornada "Construção de um mundo mais inteligente" que começou quando a empresa foi fundada em 2010.

"Ir a público indica um novo início para a Quectel e trará grandes oportunidades que nos possibilitam melhorar nossa competitividade e acelerar a expansão global", disse Patrick Qian, presidente e CEO da Quectel. "No futuro, vamos inovar ainda mais, estaremos na vanguarda das tecnologias e transformaremos a Quectel na maior fornecedor de módulos do mundo para que possamos fornecer os melhores produtos e serviços aos clientes, impulsionar o desenvolvimento da indústria de IoT, criar uma plataforma de trabalho de classe superior para os funcionários e aumentar o valor para os acionistas".

A Quectel está focando em módulos celulares e GNSS, e já desenvolveu o mais amplo portfólio de produtos do setor, o qual abrange módulos 5G , LTE/LTE-A , NB-IoT/LTE-M , C-V2X , Android Smart , 3G, 2G e GNSS. Estes produtos possibilitaram conexões IoT para mais de 5.000 clientes corporativos em mais de 150 países e regiões em áreas como pagamento wireless, telemática, transporte, energia inteligente, cidade inteligente, segurança, gateway wireless, indústria, vida e saúde e monitoramento agrícola e ambiental.

Com sede em Xangai, a Quectel está agora operando globalmente com o negócio internacional liderado por gerentes conhecidos da indústria, como Norbert Muhrer, vice-presidente sênior de vendas globais Dominikus Hierl, vice-presidente de vendas da EMEA e Peter Fowler, vice-presidente de vendas da região da América do Norte. Agora, a empresa construiu uma rede global de vendas e suporte técnico para oferecer aos clientes serviços próximos com suporte de uma equipe da Quectel que conecta as capacidades do exterior e da China.

Sobre a Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions é líder mundial no fornecimento de módulos 5G, LTE, LTE-A, NB-IoT/LTE-M, automotivos, Android Smart, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS e GNSS. Como desenvolvedora profissional de tecnologia para IoT e fornecedora de módulos celulares, a Quectel pode fornecer um serviço completo para módulos celulares de IoT. Os produtos Quectel já foram amplamente aplicados em áreas de IoT/M2M como pagamentos wireless, telemática e transporte, energia inteligente, cidades inteligentes, segurança, gateways wireless, indústria, saúde e monitoramento agrícola e ambiental. Para obter mais informações, acesse o site da Quectel, e as páginas no LinkedIn, Facebook e Twitter.

