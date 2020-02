Questo è il modo in cui SEAT esplora il futuro

Visione computerizzata con intelligenza artificiale per un'esperienza di guida più sicura. Apertura degli occhi, angolo visivo, posizione della testa... Un algoritmo analizza le azioni del conducente e lo avverte in caso di distrazione o sonnolenza. SEAT ha avviato una collaborazione collaborato con la startup EyesightTechnologies per lavorare all'adattamento di questo sistema di monitoraggio del conducente nelle auto di produzione SEAT. "Il nostro software è una elemento essenziale per la sicurezza", dice Tal Krzypow, il vicepresidente responsabile per i prodotti ad Eyesight Technologies.