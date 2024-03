QUICKPLAY KOOPERIERT MIT SAUDI-ARABISCHEM TELEKOMMUNIKATIONSUNTERNEHMEN UND BRINGT „BITS" AUF DEN MARKT

Eine neue Ära von kurzen, KI-gesteuerten Videoinhalten, die den saudischen Markt neu definieren sollen

TORONTO, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Quickplay, eine weltweit führende OTT-Videoplattform für echte Personalisierung und Nutzerbindung, gab heute seine Partnerschaft mit der Saudi Telecom Company (STC) bekannt, um „Bits", eine Plattform für kurze Videoinhalte, die auf den sich schnell entwickelnden saudischen Markt zugeschnitten ist, zu starten. Die Vereinbarung markiert die Expansion von Quickplay in die EMEA-Region, setzt das Wachstum des Unternehmens in der globalen digitalen Streaming-Landschaft fort und baut auf der bestehenden Zusammenarbeit von Quickplay mit Google Cloud auf.

Die Bits-Plattform wurde entwickelt, um die in Saudi-Arabien weit verbreitete Nutzung von Kurzvideo-Apps wie TikTok zu adressieren und ein technikaffines Publikum anzusprechen, das nach frischen und ansprechenden Inhalten sucht. Die KI-Funktionen von Bits mit verbesserter Personalisierung und Empfehlungen sollen Verbrauchern relevante nutzergenerierte Inhalte (User Generated Content, UGC) zur Verfügung stellen, die das Engagement der Nutzer fördern und neue Möglichkeiten für Marken und Werbetreibende schaffen, ihre Zielgruppen anzusprechen.

„Bits ist mehr als eine Plattform; es ist ein Tor zu einer neuen Ära des digitalen Engagements und des Konsums von Inhalten", sagt Badr Almanshould, Leiter von STC Play. „Die Kombination aus Quickplays Expertise in den Bereichen Plattform und digitale Transformation und der Leistungsfähigkeit von Google Cloud hilft uns, unser Content-Angebot auf ein neues Niveau zu heben, das das Engagement und die Zufriedenheit der Zuschauer steigert."

„Eine Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen, bewährte Interoperabilität und eine kurze Markteinführungszeit waren wichtige Faktoren bei der Auswahl von Quickplay als Implementierungspartner", fügte Bill Sharp, Technischer Leiter von STC Play, hinzu.

„Der Start von Bits ist ein entscheidender Moment für die Bereitstellung digitaler Inhalte im Nahen Osten", sagte Wim Ponnet, Präsident, EMEA von Quickplay. „Die Leidenschaft von Saudi Telecom für Innovationen, gepaart mit der neuen Region von Google Cloud in Saudi-Arabien, die leistungsstarke Dienste mit niedrigen Latenzzeiten bietet, und die Nutzung unserer Cloud-nativen und KI-fähigen Technologie ebnen den Weg für bahnbrechende Videoerlebnisse in MENA und darüber hinaus."

„Die Zusammenarbeit zwischen Quickplay und Saudi Telecom Company stellt ein neues Kapitel in der Bereitstellung digitaler Inhalte im Nahen Osten dar", so Bader Almadi, Geschäftsführer, Saudi Arabien, Google Cloud. „Wir freuen uns darauf, die Kunden von Quickplay im Nahen Osten bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, da Quickplay weiterhin beweist, dass es das Engagement hat, positive Ergebnisse für die Medienbranche in der Region zu erzielen."

Diese Vereinbarung mit der Saudi Telecom Company folgt auf die jüngste Ankündigung einer Partnerschaft von Quickplay mit dem renommierten Quebecer Radiosender Cogeco Media und auf ein erfolgreiches Jahr, in dem führende Marken wie MSG Networks' MSG+, YES Network, Allen Media Group, Cignal TV's Pilipinas Live und viele andere den Wandel vorantrieben.

Weitere Informationen über Quickplay finden Sie unter https://quickplay.com/.

INFORMATIONEN ZU QUICKPLAY:

Quickplay ist führend in der Cloud-Transformation von OTT- und In-Home-Erlebnissen für Pay-TV, Telcos und MVPDs. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens nutzt eine transformative offene Architektur für eine unvergleichliche Leistung bei der Bereitstellung von Premium-Videos, der Handhabung komplexer Anwendungsfälle und der Skalierung auf Millionen von Zuschauern. Quickplay wurde von einem Team gegründet, das bereits Dutzende von Tier-1-OTT-Diensten auf der ganzen Welt aufgebaut und betrieben hat. Quickplay ermöglicht mitreißenden Sport, Live-Erlebnisse und personalisierte Unterhaltung auf jedem Bildschirm. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über weitere Standorte in Los Angeles, San Diego, Chennai, Indien und Europa. Quickplay ist zweimaliger Gewinner des Google Cloud Industry Solution Partner of the Year Award für Medien und Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter https://quickplay.com/.

INFORMATIONEN ZUR SAUDI TELECOM COMPANY GROUP (stc):

Die stc group ist ein Motor der digitalen Transformation in der Region, bietet fortschrittliche Lösungen und treibt den Digitalisierungsprozess voran. Die Gruppe bietet Festnetz- und Mobilfunkinfrastruktur, Mobilfunk- und Datendienste sowie Breitband- und Cloud-Computing-Dienste an. www.stc.com.sa

