QUICKPLAY S'ASSOCIE À SAUDI TELECOM COMPANY POUR LANCER « BITS »

TORONTO, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Quickplay, une plateforme vidéo OTT leader mondiale pour la personnalisation et l'engagement des utilisateurs, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Saudi Telecom Company (STC) pour lancer « Bits », une plateforme de contenu vidéo court format adaptée au marché saoudien en plein développement. Cet accord marque l'expansion de Quickplay dans la région EMEA, poursuivant la croissance de l'entreprise dans le paysage mondial du streaming numérique et s'appuyant sur la collaboration existante de Quickplay avec Google Cloud .

Conçue pour répondre à l' utilisation répandue en Arabie saoudite d'applications de courtes vidéos telles que Tok, la plateforme Bits s'adressera à un public technophile et avide de contenu frais et engageant. Les capacités d'IA de Bits, avec une personnalisation et des recommandations améliorées, visent à fournir aux consommateurs du contenu généré par les utilisateurs (CGU) pertinent qui stimule l'engagement des utilisateurs et crée de nouvelles opportunités pour les marques et les annonceurs de s'engager auprès de leurs consommateurs cibles.

« Bits est plus qu'une plateforme, c'est une porte d'entrée vers une nouvelle ère d'engagement numérique et de consommation de contenu, a déclaré Badr Almanshould, directeur de STC Play. La combinaison de l'expertise de Quickplay en matière de plateforme et de transformation numérique et de la puissance de Google Cloud nous aide à porter nos offres de contenu vers de nouveaux sommets qui stimuleront l'engagement et la satisfaction du public. »

« L'expérience acquise dans la fourniture de fonctionnalités avancées, l'interopérabilité éprouvée et la rapidité de mise sur le marché ont tous été des facteurs déterminants dans le choix de Quickplay comme partenaire de déploiement, a ajouté Bill Sharp, directeur technique de STC Play.

« Le lancement de Bits est un moment de transformation pour la distribution de contenu numérique au Moyen-Orient, a indiqué Wim Ponnet , président de Quickplay pour la région EMEA. La passion de Saudi Telecom pour l'innovation, associée à la nouvelle région de Google Cloud en Arabie saoudite, qui apporte des services haute performance et à faible latence, ainsi qu'à l'utilisation de notre technologie cloud-native et alimentée par l'IA, ouvrent la voie à des expériences vidéo révolutionnaires dans la région MENA et au-delà. »

« La collaboration entre Quickplay et Saudi Telecom Company représente un nouveau chapitre dans la livraison de contenu numérique au Moyen-Orient, a expliqué Bader Almadi, directeur général de Google Cloud pour l'Arabie Saoudite. Nous sommes impatients d'aider les clients de Quickplay au Moyen-Orient à atteindre leurs objectifs alors que Quickplay continue de prouver qu'ils sont déterminés à obtenir des résultats positifs pour l'industrie des médias dans la région. »

Cet accord avec Saudi Telecom Company fait suite à l'annonce récente du partenariat de Quickplay avec le célèbre radiodiffuseur québécois Cogeco Media , ainsi qu'à une année record pour des marques de premier plan comme MSG+ de MSG Networks, YES Network, Allen Media Group, Pilipinas Live de Cignal TV, et bien d'autres encore.

À propos de Quickplay :

Quickplay est le fer de lance des transformations cloud des expériences OTT et à domicile pour les opérateurs de télévision payante, les télécommunications et les MVPD. La plateforme cloud-native de l'entreprise s'appuie sur une architecture ouverte transformatrice pour des performances inégalées dans la fourniture de vidéos premium, la gestion de cas d'utilisation complexes et la mise à l'échelle pour des millions de téléspectateurs. Fondé par une équipe qui a bâti et exploité des dizaines de services OTT de niveau 1 dans le monde entier, Quickplay alimente les sports immersifs, les expériences en direct et le divertissement personnalisé sur n'importe quel écran. La société a son siège social à Toronto et possède des sites supplémentaires à Los Angeles, San Diego, Chennai, en Inde et en Europe. Quickplay a remporté à deux reprises le prix du partenaire Google Cloud dans la catégorie Solutions Technologiques dans le secteur médias et divertissement. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site https://quickplay.com/ .

À PROPOS DE SAUDI TELECOM COMPANY GROUP (stc) :

Le groupe stc est un moteur de la transformation numérique dans la région, offrant des solutions avancées et conduisant le processus de numérisation. Le groupe propose des infrastructures filaires et fixes, des services mobiles et de données, ainsi que des services de haut débit et de cloud computing. www.stc.com.sa

