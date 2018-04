Ra Entertainment Inc. apresenta o RACoin - Criptomoeda para a indústria de apostas do mundo real

KIEV, Ucrânia, 4 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Ra Entertainment Inc., uma empresa moderna e inovadora, está construindo uma nova Las Vegas baseada na tecnologia blockchain. Eles concluíram com sucesso a pré-venda em apenas dois dias e antes do prazo, levantando quase $10.000.000 de dólares! A empresa conseguiu atrair os fundos e investidores mais influentes na Ásia e na Europa, provando sua credibilidade bem estabelecida no mercado de ICO. Após esse grande avanço, a Ra Entertainment Inc. tem a chance de se tornar uma das vendas de token mais bem-sucedidas de 2018.

A venda pública do token começa em 16 de abril de 2018 e durará até 16 de maio de 2018. Os especialistas previram que o projeto será bem-sucedido e continuará a atrair capital de risco e investimentos.

A RA Entertainment Inc. é uma empresa de alta tecnologia focada na criação de uma experiência de usuário avançada em apostas. A equipe está se concentrada no desenvolvimento e entrega de soluções eficazes e acessíveis para diferentes níveis de interação online e offline. Está construindo o Complexo Palau World como ponto de partida para integrar ideias de blockchain no setor de jogo tradicional. O Palau World será construído e desenvolvido independente do resultado da venda do token.

A empresa tem a ambição de introduzir a RACoin na indústria global de apostas, bem como nos centros hoteleiros e de entretenimento do mundo todo. Já iniciou negociações com os complexos hoteleiros e plataformas de apostas na Ásia e Europa, que também incorporarão a RACoin em sua infraestrutura. A RACoin é a primeira criptomoeda funcional unificada, que, devido à sua arquitetura avançada, pode ser usada com sucesso tanto na Internet quanto em esferas não digitais. Esta característica verdadeiramente única da RACoin faz com que seja atraente tanto para empresários, quanto para entusiastas das criptomoedas e usuários comuns.

Outro grande privilégio e oportunidade da RACoin é a participação no prêmio. Será distribuído toda vez que a conta standalone especial acumular 100.000 RAC. Junto com o prêmio de "operação" iterativo, haverá um "prêmio de crowdsale" único do prêmio da "venda do token", projetado exclusivamente para compradores de tokens, que será lançado no final da venda dos token públicos.

Agora é o momento em que o dinheiro digital está ganhando vida - todos podem aproveitar as vantagens das tecnologias blockchain que se tornaram realidade com a RACoin.

Junte-se à venda de tokens agora para experimentar um novo nível de apostas amanhã. O blockchain está chegando.

FONTE Data-Trading

