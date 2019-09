Rafa Mesquita cantor recifense o novo Showman do Nordeste

Rafa já teve a experiência de levar seu "ritmo frenético" para fora do país fazendo 6 turnês no EUA, e 1 na Europa, onde se prepara para fazer a sua 2ª turnê em solo Europeu em Setembro! Participou do projeto do DVD de Wesley Safadāo em Miami Beach.

Quem vai para o show do Rafa, mais conhecido como frenético, pode esperar um repertório único e bem eclético transbordando muita energia, além de passar por literalmente todos os estilos musicais e muitas vezes sendo comparado com o cantor "Latino" um verdadeiro showman, grande referência para o artista Pernambucano.

Sobre o segredo de tanto sucesso em eventos privados, Rafa abre o jogo: "Eu procurei entender e estudar o que meu cliente quer, aí chego no show, vejo o público e já vou com um repertório diferente para cada perfil, cada show é literalmente uma surpresa!" E ainda completa: "Aprendi com Latino, que o melhor que o artista pode oferecer é aquilo que ele tem de melhor: a inteligência emocional, a expertise do momento e saber entregar bem a pizza".

O momento mais importante da curta carreira do cantor foi a assinatura com a Luan promoções para gerenciar a sua carreira. Além de Rafa, a Luan cuida da carreira de renomados artistas, como Wesley Safadão, Marcia Felipe, Dorgival Dantas.

Dono do HIT "Nunca vai ser eu" ao lado do saudoso Gabriel Diniz, Rafa afirma que está se preparando para lançar sua 2ª musica autoral no 2º semestre e apresentará para o público no cruzeiro de Wesley Safadão em Novembro: "Estamos reservando muitas surpresas e o que posso falar que esse 2º semestre vai ser muito especial" completa o cantor Pernambucano.

FONTE Rafa Mesquita

