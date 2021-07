RCD Hotels Postura Disputa entre Sindicatos

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Confirmamos que en RCD Hotels operador de Hard Rock Hotel Los Cabos y Nobu Hotel Los Cabos, cumplimos con todos los derechos de los trabajadores y garantizamos un entorno laboral seguro en completo apego a las disposiciones, normativas y regulaciones que la ley señala. Así mismo, reiteramos nuestro respeto al libre ejercicio que hacen los trabajadores en su filiación sindical.

En relación a las disputas de titularidad de contrato que llevan los sindicatos CTM y CROC por afirmar su representatividad entre los trabajadores de Hard Rock Hotel Los Cabos y Nobu Hotel Los Cabos, aclaramos que es un tema que se encuentra en atención de las autoridades estatales competentes, quienes establecieron mecanismos para solucionar la desavenencia entre los sindicatos citados.

Para nosotros el bienestar integral y el respeto a los derechos humanos de los trabajadores es una prioridad permanente, por lo que hacemos un llamado a la CROC y CTM para dejar de lado la violencia y resolver sus diferencias mediante el diálogo y la negociación a favor de los trabajadores.

Ésta es la única vía que permitirá encontrar una solución en beneficio de los trabajadores de Baja California Sur y de México.

Acerca de RCD Hotels

RCD Hotels®️ es la compañía encargada del mercadeo y comercialización para propiedades de lujo en México, el Caribe y EE. UU., incluyendo Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (el primer Hard Rock Hotel todo incluido del mundo) en República Dominicana, y siete propiedades en México: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya y Hard Rock Hotel Los Cabos, Nobu los Cabos y UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya el primer concepto de lujo todo incluido y sus más recientes aperturas de Residence Inn by Marriott® en Mérida y Cancún, asi como Nobu Hotel Chicago en Estados Unidos de America. Para mayor información visite https://rcdhotels.com

Acerca de Nobu hotel los Cabos

Elaborado y detallado por el famoso chef japonés, el chef Nobu Matsuhisa y el actor ganador de un premio de la Academia, Robert De Niro, el concepto de Nobu Hotel trae una experiencia iluminadora y única a las costas de Cabo San Lucas. La propiedad de 200 habitaciones combina a la perfección el minimalismo japonés contemporáneo con materiales y acabados mexicanos naturales de origen local. El exclusivo restaurante y bar Nobu está ubicado frente a la playa del Pacífico Océano que ofrece la famosa experiencia Nobu con una vista extraordinaria. El complejo de playa cuenta con una variedad de instalaciones que incluyen espacio para eventos y reuniones, un lujoso spa, tiendas minoristas, una variedad de experiencias gastronómicas y de descanso únicas, y mucho más. Para obtener más información visite www.nobuhotelloscabos.com

Acerca de Hard Rock®:

Hard Rock International (HRI) es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial con sedes en 68 países que abarcan 239 ubicaciones, en licencia o administrados, que incluyen hoteles, casinos, Rock Shops®, lugares para espectáculos en vivo y cafés. HRI también lanzó una empresa llamada Hard Rock Digital en 2020, una plataforma de apuestas deportivas en línea, apuestas deportivas minoristas y juegos en Internet. Comenzando con una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock posee la colección más grande y valiosa de auténticos recuerdos musicales del mundo con más de 86,000 piezas, que se exhiben en sus ubicaciones en todo el mundo. En 2021, Hard Rock International fue galardonado con el premio Top Employer en la industria de viajes y ocio, juegos y entretenimiento por Forbes y también designado como una empresa mejor administrada de EE. UU. por Deloitte Private y The Wall Street Journal. En 2020, Hard Rock fue honrado por la revista Forbes como uno de los mejores empleadores para la diversidad y mejor empleador para las mujeres. Hard Rock Hotels & Casinos también recibió el primer lugar en la Encuesta de Satisfacción Ejecutiva de juegos de casino 2020 realizada por Bristol Associates Inc. y Spectrum Gaming Group. Además, Hard Rock Hotels fue nombrada una de las marcas de hoteles con mejor desempeño en el Estudio de Satisfacción de Huéspedes de Hoteles de Norteamérica de J.D. Power por segundo año consecutivo. Los destinos de Hard Rock están ubicados en las principales ciudades del mundo, incluidas sus dos propiedades insignia más exitosas en Florida y hogar del primer Guitar Hotel® del mundo en el sur de Florida, Propiedad del año 2020 de Global Gaming. La marca es propiedad de HRI entidad de The Seminole Tribe of Florida. Para obtener más información sobre Hard Rock International, visite www.hardrock.com o shop.hardrock.com

