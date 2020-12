Reality show de startups e holding de investimentos anunciam aceleradora InovaHub

O reality show Batalha das Startups - que estreou sua fase classificatória, chamada de Qualifying, no último dia 5 de outubro - anunciará nesta sexta-feira (18) as 21 startups classificadas para a fase de Batalhas das Startups. Essa segunda etapa do programa, considerada o ponto alto do reality, estreia no dia 11 de janeiro e segue até o dia 25, e vai revelar todas as startups vencedoras, um total de oito, uma para cada categoria do reality: femtech, retailtech, sportstech, blocktech, agrotech, fintech, healthtech e edutech.

Cada uma das campeãs receberá como prêmio R$ 1 milhão em aceleração, "smart money", ou seja, metodologia de aceleração e mentoria de profissionais experientes do mercado, além do apoio de espaço de trabalho para o time, e mídia no canal de TV Record News e no portal R7. A partir de 25 de janeiro, as vencedoras de cada categoria disputam ainda um outro prêmio, R$ 1 milhão em mídia. A grande campeã do reality será conhecida pelo público no dia 26 de fevereiro.

O processo de aceleração das startups será realizado pelo InovaHub, que utilizará metodologia inédita pelo período de seis meses, culminando com a abertura de rodadas de investimentos para as empresas aceleradas. Sediado na Alameda Santos, 1000, no bairro paulistano dos Jardins, e filial em Alphaville, em Barueri (SP), o InovaHub terá uma estrutura com 200 estações de trabalho para as equipes das startups. E, além das vencedoras do reality show, o novo hub também vai acelerar outros negócios do mercado.

Segundo Ravi Gama, fundador da 2FIND e Managing Director (MD) do InovaHub, "a aceleradora terá uma gestão ativista, com foco na educação e no treinamento empreendedor. Serão quatro meses de mentoria ativa e dois meses com rodada de capital para ajudar as startups a tracionarem. Vamos atuar com um modelo de aceleradora boutique, com 20 grandes nomes do mundo executivo e do empreendedorismo como mentores", conta.

Segundo o sócio do InovaHub Reginaldo Pereira, que também é apresentador e idealizador tanto do programa Inova360 quanto do reality Batalha das Startups, a aceleradora vai conectar startups a empreendedores, investidores, parceiros e clientes para promover o seu desenvolvimento e crescimento. "Empreender no Brasil é uma verdadeira batalha, mas com educação empreendedora e treinamento é possível vencer. Por isso, quando idealizei o Batalha das Startups, imaginei um ciclo completo, que inclui também a aceleração, a educação e o treinamento. Aliamos educação empreendedora, entretenimento e show para inspirar as novas gerações na cultura do empreendedorismo", afirma ele.

Tendo como propósito promover a transformação digital por meio do Corporate Venture Capital, a Bertha Capital atuará na estruturação de soluções de financiamento para as startups aceleradas pelo InovaHub, conversando com corporações de diversos setores para identificar suas necessidades e direcioná-las às soluções e startups certas. "Faremos isso por meio dos fundos de investimento do nosso portfólio, e também criando novos veículos de investimento em conjunto com o InovaHub", explica Gustavo Souza, sócio-fundador da Bertha Capital.

"Participar de um projeto como esse, capaz de desenvolver negócios inovadores em um meio de comunicação de massa como a televisão, está totalmente de acordo com o que defendemos para o empreendedorismo em tecnologia no Brasil: é preciso aproveitar seu enorme potencial de forma mais democrática", completa Souza.

O InovaHub, co-criado com a Bertha Capital, tem como sócios Reginaldo Pereira, fundador do Grupo Inova360, Geraldo Marques, investidor, Edson Monteiro e Jorge Iazigi, presidente e diretor financeiro do Grupo Emepar, respectivamente, e Alexandre Velilla Garcia, CEO do Cel.Lep, eleito executivo do ano pela ANEFAC e empresário. Juntos ao managing director Ravi Gama, os sócios começaram a desenhar o InovaHub, que além de conectar empreendedores, investidores, parceiros e clientes, também estará aberto à aceleração de startups que não se limita às vencedoras do Batalha das Startups, mas a todo o ecossistema de startups e inovação do Brasil.

Sobre o InovaHub – Primeira aceleradora de startups ligada a um programa de TV, em rede nacional, o reality show Batalha das Startups. A iniciativa chega para romper barreiras na aceleração de startups pela metodologia inovadora de aceleração híbrida online e offline. O InovaHub vai acelerar as startups campeãs do Batalha de Startups, do programa Inova360, da Record News, mas também novos negócios promissores do mercado como um todo. Conta com um time de sócios liderado pelo empreendedor e idealizador do Inova360 e do Batalha das Startups, Reginaldo Pereira, e tem a Bertha Capital, holding de investimentos em Corporate Venture Capital (CVC), como cofundadora, e com o apoio de Ravi Gama, fundador da 2FIND e Managing Director (MD) do InovaHub. www.inovahub.network

Sobre o Inova360/Batalha das Startups– O programa de TV Inova360 foi lançado em 2016 e é exibido na Record News, de segunda a sexta, das 23h45 à meia-noite. É o criador do reality show Batalha das Startups, que estreou no dia 05 de outubro sua fase de classificação de startups de 2020, entra em janeiro e fevereiro para a fase de batalhas entre as finalistas e anunciará a grande vencedora no dia 26 de fevereiro de 2021. O Inova360 nasceu em plena era da transformação digital e da nova economia, abordando temas como inovação, tecnologia, startups e empreendedorismo. Foi idealizado e é apresentado por Reginaldo Pereira, um empreendedor brasileiro típico, com uma jornada de tentativas, erros, resiliência, garra e vitórias. Na sua quarta temporada, já exibiu mais de 500 entrevistas com as mais inovadoras empresas do país. Tem formato colaborativo, com uma rede de especialistas e empresas que juntos fazem o programa, editorialmente e comercialmente. Mais informações em www.programainova360.com.br

https://programainova360.com.br/batalha/

Sobre a Bertha Capital - A Bertha Capital tem como missão promover a transformação digital das cadeias produtivas brasileiras por meio do Corporate Venture Capital (CVC). Por acreditar que inovar não é opcional, mas mandatório para a sustentabilidade de empresas tradicionais de todo o país, a holding especializada promove não só a sua conexão com startups com potencial para solucionar problemas de sua cadeia produtiva, como também a estruturação de sua tese de investimentos em open innovation, possibilitando a criação de novas linhas de produtos e negócios. Com mais de R$ 200 milhões sob gestão, a Bertha já desenvolveu seis fundos de investimento junto a grandes empresas, por meio dos quais pretende investir em 100 startups nos próximos 3 anos. Entre os pilares balizadores de seus investimentos estão a diversidade, o desenvolvimento sustentável e aspectos sociais, buscando contribuir para o equilíbrio entre retorno financeiro e o impacto positivo das novas tecnologias na sociedade como um todo.

Mais informações para a imprensa:

Agência Prioriza

Gil Stefani - [email protected] - (11) 98785-3926

Annete Morhy - [email protected] - (11) 98777-3377

Kayana Santos - [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1372603/InovaHub.jpg

FONTE Inova360

Related Links

http://www.inovahub.network



SOURCE Inova360