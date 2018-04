BARCELONA, Espanha, 26 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O reconhecimento facial é uma tecnologia bastante moderna após o lançamento do novo iPhone X. O que muitas pessoas não sabem é que essa aplicação vai além de um simples controle de acesso e pode ser usada para identificar pessoas se movendo na multidão.

Essa tecnologia começou a ser usada em 2017 nos três estádios mais importantes do Uruguai. Seu uso está contribuindo para a identificação de pessoas não autorizadas no acesso a partidas de futebol.

Facial Recognition in Uruguayan Football

A implementação de reconhecimento facial no futebol uruguaio foi promovida pelo Ministério do Interior e poderia ser atingida graças aos esforços da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e seus dois clubes mais importantes. A execução do projeto foi concedida por meio de uma licitação pública à empresa H&O Tecnología (DDBA Ltda.), que selecionou a tecnologia de reconhecimento facial da Herta, e cujos resultados nos testes preliminares ao vivo foram os melhores entre todos os participantes. Uma das principais plataformas VMS do mercado, a Wavestore, foi integrada para a gestão de vídeo.

No momento, os três estádios mais importantes do país possuem os sistemas de reconhecimento facial da Herta, todos fornecidos pela DDBA. Esses estádios são: Estádio Centenário, Gran Parque Central (o estádio do Clube Nacional de Futebol) e o Campeão do Século (o estádio do Clube Atlético Peñarol). O primeiro a entrar em operação foi o estádio do Centenário, que inaugurou esse dispositivo em 1o. de abril de 2017. Hoje em dia, dezenas de câmeras protegem fãs e guardam ativamente a segurança e de maneira muito efetiva. Se for gerado um alerta, as informações são enviadas em tempo real aos dispositivos da polícia responsável pelo sistema a fim de evitar o acesso de pessoas não autorizadas. Com o objetivo de proporcionar cobertura para o resto dos estádios, um sistema de identificação facial portátil também foi implementado, que é transportado para os cenários nos quais os jogos são realizados.

De acordo com Javier Rodríguez Saeta, CEO da Herta, o "Uruguai é pioneiro no mundo no uso da tecnologia de reconhecimento facial para a identificação de pessoas não desejadas, contribuindo assim para aumentar grandemente a segurança em eventos esportivos de primeira magnitude". De acordo com Germán Ruiz, parceiro da DDBA, "essas ferramentas contribuíram de maneira formidável para reduzir significativamente os episódios de violência em eventos esportivos, e é um caminho que outros países da América Latina estarão trilhando no curto prazo."

Hoje em dia, pode-se confirmar que, graças ao uso de reconhecimento facial, a erradicação da violência no futebol uruguaio está, felizmente, cada vez mais perto.

Sobre a Herta

A Herta é uma líder mundial na inovação de soluções de reconhecimento facial. Com sede em Barcelona e escritórios em Madri, Londres e Los Angeles, a empresa desenvolveu uma tecnologia revolucionária no campo do reconhecimento facial, especializando-se na identificação de multidões em tempo real por meio de câmeras via IP. A Herta oferece soluções orientadas ao cliente final para vigilância de vídeo, controle de acesso e aplicações de marketing. A empresa está presente em muitos projetos internacionais e atualmente possui parceiros em 50 países diferentes e mais de 150 integradores certificados em todo o mundo. Mais informações em http://www.hertasecurity.com

Sobre a DDBA

DDBA / H & O Tecnología é uma empresa com sede no Uruguai, com mais de 20 anos de experiência em integrações de segurança, tanto física quanto informática. Mais informações em http://www.ho.com.uy. Mais detalhes em http://www.cdtlatam.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/619147/Herta_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/682418/Facial_Recognition_Uruguayan_Football.jpg

FONTE Herta

SOURCE Herta

Related Links

http://www.hertasecurity.com