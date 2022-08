REDBRIDGE CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO CON EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA CAMPAÑA DE IMAGEN.

Un nuevo slogan "Redbridge asegura tu tranquilidad" y una imagen renovada de la marca.

MIAMI , 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Redbridge Holding LLC, el grupo líder en el mercado asegurador internacional especializado en la administración de seguro y reaseguro a nivel mundial, anunció hoy la celebración de su 25 aniversario, con el lanzamiento de la nueva imagen de su marca bajo el slogan: "Redbridge asegura tu tranquilidad", una imagen innovadora, competitiva y diferenciadora.

Revitalizar las estrategias de comunicación, ventas y operaciones son prioridad para continuar expandiendo y edificando la marca a través de las regiones donde opera. La constante inclusión de nuevos productos y servicios al portafolio de Redbridge abre nuevas oportunidades de negocios para la compañía y sus asociados.

Edmund Santiago, Chairman y CEO de Redbridge, comentó: "Nuestro equipo de profesionales ha logrado posicionar a Redbridge entre las "top 10" del mercado asegurador internacional, con el más amplio y único portafolio de productos y servicios a nivel mundial en las áreas de salud, vida, accidentes personales, propiedad y contingencia, tanto para individuos como para grupos".

A través de estos años de crecimiento y expansión, Redbridge ha demostrado liderazgo, visión, innovación y solidez empresarial. Su principal línea de negocio es el seguro de salud que incluye los servicios de Telemedicina, Segunda Opinión Médica, House Calls y los programas de Multiasistencias.

"La solidez empresarial y el trabajo en equipo de Redbridge, nos ha permitido crecer exponencialmente y expandir nuestro alcance durante un cuarto de siglo. Hemos fortalecido nuestras alianzas, y somos merecedores de la confianza de nuestros clientes por nuestro compromiso e integridad", enfatizó Santiago.

Acerca Redbridge

Redbridge Holding LLC, es el grupo líder en el mercado asegurador internacional especializado en la administración de seguro y reaseguro a nivel mundial. Provee productos, servicios, consultorías y programas de asistencias. A través de su central de llamadas, ofrece asistencia multilingüe 24/7 a sus miembros y proveedores alrededor del mundo.

Desde el 2014 Redbridge está acreditada como "Lloyds Coverholder" proporcionando servicios de intermediario y manejo de reaseguro mundialmente. En el 2019 Redbridge Insurance Company Ltd. obtuvo la calificación de B++ otorgada por AM Best Company, la compañía más importante de calificación crediticia en la industria de seguro.

Redbridge tiene una fuerte presencia a nivel mundial. Cuenta con oficinas propias y presenciales en varios países de Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Para más información favor visitar: www.redbridge.cc

