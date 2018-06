Reflex Photonics inaugure un nouveau bureau à Paris

Pierre Cardinal, directeur des ventes internationales ajoute :

L'ouverture de ce bureau reflète notre engagement envers le marché européen. Reflex Photonics pourra ainsi soutenir sa croissance dans la région, en plus d'offrir à ses clients locaux un meilleur soutien dans les secteurs clés de l'aérospatiale/avionique, de la défense et des marchés industriels.

La création de liens solides avec tous les acteurs clés de ces secteurs est essentielle, et notre nouveau bureau est un pas dans la bonne direction pour être mieux en mesure de soutenir notre clientèle existante et nos nouveaux clients partout en Europe.

En outre, le nouvel Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne donne à Reflex Photonics un meilleur accès en matière de services et un accès avec franchise de droits aux marchés publics pour les chaînes d'approvisionnement liées à des occasions d'affaires mondiales.

Des représentants de Reflex Photonics seront présents au pavillon du Canada de l'exposition internationale des acteurs de la défense et de la sécurité Eurosatory 2018 qui se tiendra à Paris du 11 au 15 juin.

À propos de Reflex Photonics

Fondée en 2002, Reflex Photonics est un développeur confirmé de modules émetteur-récepteur optiques haute vitesse robustes et d'optiques embarquées en parallèle pour l'espace, l'aérospatiale, la défense, l'avionique, les télécommunications, les centres de données et les applications industrielles.

L'entreprise répond à la demande grandissante du marché pour des interconnexions haute vitesse dans des ordinateurs embarqués haute performance. Nos produits permettent aux développeurs d'équipement de concevoir des systèmes plus petits, à moindre coût et à moindre consommation d'énergie qui offrent une plus grande fiabilité et une connectivité plus rapide.

Personne-ressource pour les médias

Jean-François Cyr

jfcyr@reflexphotonics.com

Pour en savoir plus: http://www.reflexphotonics.com

Reflex Photonics Inc.

16771, chemin Ste-Marie

Kirkland (QC) H9H 5H3, Canada

+1-514-842-5179 (Montréal)

+1-408-715-1781 (É.-U.)

