Renault on Demand estreia sua participação com a logomarca nos veículos da Alpine F1®Team na Fórmula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2021

O Renault On Demand aproveita o retorno da participação do público na Fórmula 1 para fazer a apresentação oficial de sua marca aos fãs de automobilismo.

Com o novo serviço, o consumidor maximiza sua conveniência contando com um pacote abrangente que o permite focar apenas em abastecer o veículo, já que gastos com manutenção, seguro e gestão de documentos, por exemplo, estão inclusos no serviço.

Ao mesmo tempo, há ganho em custo, pois na mensalidade está incluso Seguro (Casco e Terceiros), Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Rodoviária 24h, Licenciamento, IPVA, Emplacamento, além da depreciação do veículo.

"O Grupo Renault gosta de inovar e se preparar para o futuro ao oferecer um leque de produtos e serviços de mobilidade que atenda a cada perfil de cliente. A criação do serviço Renault on Demand comprova essa flexibilidade", declara a gerente-executiva em Gestão de Clientes, Elizandra Costa.

Os condutores podem escolher entre diferentes modelos da marca: Kwid Zen 1.0; Kwid Outsider 1.0; Stepway Iconic 1.6 CVT; e o Duster Iconic 1.6 CVT.

O motorista interessado em alugar um carro, cujo processo pode ser totalmente online, deve escolher o prazo de contrato – que pode ser de 12, 18 ou 24 meses -, o modelo do veículo e a quilometragem mensal (1.000, 1.500 ou 2.000 km). Os valores começam de R$1.583,12 e vai até R$2.839,52.

Flexibilidade: Pague do seu jeito

Para facilitar a vida do cliente, a empresa lançou em outubro o plano "Pague do seu jeito", uma nova opção que permite ao consumidor ampliar o valor do primeiro pagamento da assinatura para usufruir de parcelas reduzidas ao longo do plano, tendo, inclusive, um desconto de até 17% no valor total do pacote. Com a iniciativa, a empresa é a primeira no Brasil a oferecer essa flexibilidade na hora do pagamento e sempre num fluxo 100% online.

Na nova opção de contratação, dependendo do valor da primeira parcela, o cliente poderá ter valores de mensalidade para um Renault Kwid Zen, por exemplo, de apenas R$ 207,69 ao mês. O plano permite ainda uma redução significativa no valor total do pacote contratado, dependendo do valor de primeira parcela aplicado e do período do plano

O sistema de assinatura com aumento do valor na primeira parcela já é adotado pela Renault em alguns mercados europeus. No Brasil, a marca é pioneira na oferta desta nova modalidade.

"Com essa iniciativa, queremos ampliar ainda mais o número de clientes e tornar o serviço mais conhecido, como já acontece na França", declara o gerente-geral da empresa, Romain Darmon.

Para contratar o serviço é muito simples. Pelo site da empresa ( https://ondemand.renault.com.br/home ), o cliente preenche os dados sobre o veículo que deseja, a forma de pagamento e, quando o crédito for aprovado, assina o contrato. O pagamento pode ser feito via cartão de crédito ou boleto.

Sobre a Renault do Brasil

Produzindo no Brasil há mais de 22 anos, a Renault do Brasil conta com quatro fábricas no complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR): a de veículos de passeio (CVP), a de comerciais leves (CVU), a de motores (CMO), além da fábrica de injeção de alumínio (CIA).

Oferecendo uma gama completa veículos como o Kwid e Master, líderes em seus segmentos, além do Sandero, Stepway, Logan, Duster, Oroch e Captur e, ainda, o Zoe E-Tech, veículo 100% elétrico, a Renault inovou ao lançar a venda de produtos 100% on-line, entre outras soluções para facilitar a vida dos clientes. Com o Renault On Demand, serviço de aluguel de veículos a longo prazo, a Renault traz novas soluções de mobilidade, juntamente com vários projetos de compartilhamento de veículos. Desenvolvemos, ainda, soluções de geração de energia limpa com parceiros, como, por exemplo, o projeto de Fernando de Noronha onde foi construída uma garagem fotovoltaica que abastece os mais de 30 veículos elétricos que rodam por lá.

O Instituto Renault, responsável pelas ações socioambientais da marca no país, vem colaborando com o desenvolvimento da sociedade e já impactou cerca de 800 mil pessoas ao longo dos seus 10 anos nos eixos de Inclusão e Segurança.

