Resolvendo o problema de acessibilidade da GameFi, os usuários agora podem participar do Blockchain Monster Hunt com apenas $10 Dólares, algo em torno de R$ 50,00 reais hoje.

BRASÍLIA, Brasil, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Com a invenção da tecnologia da blockchain e com a entrada do token não fungível (NFT) no domínio dos jogos, as pessoas viram um pouco do que seria o futuro dos jogos. Atualmente, os NFTs abrem possibilidades incríveis de jogar para ganhar (play-to-earn) para as pessoas que curtem games.

No entanto, uma questão comum a todos os jogos play-to-earn é a falta de sustentabilidade e acessibilidade. Ser um jogo de criptomoedas já cria uma grande barreira de entrada para a maioria das pessoas, e muitos jogos elevam ainda mais essa barreira quando exigem uma alta quantia de investimento inicial.

O Blockchain Monster Hunt (BCMH), um jogo de NFTs colecionáveis inspirados em anime, foi desenvolvido para resolver esse problema. Com uma taxa de inscrição de apenas $10 Dólares, algo em torno de R$ 50,00 reais hoje um investimento de apenas um NFT para começar, o BCMH é acessível a jogadores de todos os níveis financeiros. Além disso, o jogo prometeu um impressionante conjunto de recompensas de USD 2 milhões e oferece aos jogadores, diversas maneiras de ganhar.

Os jogadores do BCMH ganham usando seus monstros para lutar contra outros. Quanto mais forte for seu monstro, mais recompensas poderão ganhar. Os jogadores podem esperar um retorno anual de 300 a 400% das batalhas dos monstros. O BCMH foi desenvolvido em várias blockchains, incluindo Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, KCC e Moonbeam, o que permite aos jogadores ganhar tokens nativos das blockchain em que estão jogando. Outra opção de ganhar é a possibilidade dos jogadores atualizarem seu nível para VIP, bloqueando um determinado número de $BCMC, que lhes dá um multiplicador de recompensa para cada batalha.

Os jogadores também podem capturar monstros ultrarraros que aparecem aleatoriamente no mapa e vendê-los como NFTs no marketplace. Com um total de mil monstros diferentes no universo BCMH, capturar monstros ultrarraros não é uma tarefa fácil. Portanto, os jogadores que conseguirem serão recompensados generosamente e recuperarão seus investimentos de forma instantânea.

O BCMH também oferece uma opção de staking de NFTs, em que os jogadores podem ganhar passivamente prendendo seus monstros Genesis por um certo período de tempo. O ponto interessante é que quanto menos monstros de um certo tipo estiverem no grupo de staking, mais recompensas os jogadores poderão ganhar. Essa é uma opção atraente a ser considerada pelos jogadores e investidores.

FONTE Blockchain Monster Hunt

