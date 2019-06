Restituição do Imposto de Renda 2019 elucidada pelo Portal Imposto IRPF

CURITIBA, Brasil, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- No ano de 2017 o governo brasileiro arrecadou em impostos uma quantia equivalente a 32,4% de seu PIB (Produto Interno Bruto), fazendo do país o segundo que mais paga impostos em porcentagem do PIB na América Latina, atrás apenas de Cuba. Sempre há aqueles que reclamam da falta de retorno por parte do Governo Federal, pois não temos serviços de qualidade vindo do governo mesmo com a alta taxa de impostos paga. Um momento de felicidade do brasileiro é na hora de receber a restituição do Imposto de Renda pago. O portal Imposto IRPF traz aqui informações de como funciona a Restituição do Imposto de Renda.

A Restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2019 teve consulta do primeiro lote liberada na segunda-feira, dia 10 de junho. O cidadão pode consultar a informação utilizando computadores com sistemas operacionais Windows, Linux ou MacOS acessando o site da Secretaria da Receita Federal. Clique aqui para acessar: https://receita.economia.gov.br. O cidadão também pode realizar a consulta através Pessoa Física, disponível para Android e iOS, além de poder consultar por telefone no número 146, que é o serviço chamado Receita Fone.

Quem tem direito a receber a restituição?

Os contribuintes que pagaram mais impostos do que deveriam levando-se em consideração seus rendimentos e os seus gastos no ano anterior têm direito a receber uma diferença relativa ao que pagou a mais. Caso o contribuinte tenha direito a receber o pagamento, ele será depositado à vista na mesma conta informada no formulário da declaração.

A restituição não é paga para todos os cidadãos de uma só vez, ela é feita em lotes. Quem recebe no primeiro lote são cidadãos que fizeram a declaração no começo do período e pessoas que pertencem a grupos prioritários, como idosos e pessoas com deficiência.

Os cidadãos que receberão no primeiro lote terão suas contas bancárias creditadas na segunda-feira, 17 de junho. Além desse lote, devem existir outros seis, distribuídos em pagamentos feitos entre julho e dezembro (veja as datas previstas para os outros lotes no final dessa matéria).

Veja agora o passo a passo de como ver a restituição do Imposto de Renda:

Passo a passo para consulta pelo computador

Passo 1 - Abra um navegador de internet que esteja atualizado. Pode ser qualquer navegador, mas aconselhamos fortemente os navegadores Google Chrome e Mozila Firefox, pois são mais estáveis. Verifique se os cookies estão habilitados. Feito tudo isso, já pode acessar a área de consulta da restituição. Clique aqui para acessá-la: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/consrest/Atual.app/paginas/index.asp.

Passo 2 – tendo conseguido acessar a página de consulta, será solicitado o preenchimento de 4 campos de informações: o CPF, o ano de exercício, a data de nascimento (somente os números) e o preenchimento dos caracteres da imagem para provar que não se trata de programas de preenchimento automático. Depois de preenchidos os quatro campos, clique em "consultar".

Passo 3 – O contribuinte verá o seu nome e dois status abaixo: o primeiro é o status da declaração e o segundo é o status da restituição. No caso da declaração, há a possibilidade de três status diferentes: "em processamento", "processada" ou "com pendências". Esse último status aparece quando a Receita pede mais documentos para que eles possam completar a análise. Depois que o cidadão envia as informações solicitadas o status muda para "em análise".

Se o contribuinte for receber a restituição no lote atual aparecerá a data prevista para a liberação do pagamento, mas se for receber em outros lotes (futuros), verá a informação de que está "em fila".

Passo 4 – Se o contribuinte não se encaixar na lista de beneficiados com a restituição, essa informação vai aparecer nessa hora, com a frase "imposto a pagar".

Agora, vamos às previsões para o pagamento dos sete lotes da restituição do IR de 2019:

Lote 1 – 17 de junho de 2019

Lote 2 – 15 de julho de 2019

Lote 3 – 15 de agosto de 2019

Lote 4 – 16 de setembro de 2019

Lote 5 – 15 de outubro de 2019

Lote 6 – 18 de novembro de 2019

Lote 7 – 16 de dezembro de 2019

O site https://www.impostoirpf.com.br, pertencente ao grupo Blogolandia Ltda, traz informações completas sobre Imposto de Renda, Restituições, Consultas, cronograma de pagamento, entre diversas dicas sobre o assunto. Acesse o site e fique por dentro de todo o mundo de impostos.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Portal Imposto IRPF

SOURCE Portal Imposto IRPF