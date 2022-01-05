RevitaLash® Cosmetics выиграла суд по обвинению в продаже контрафактной продукции

ВЕНТУРА (шт. Калифорния), 5 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Представители Athena Cosmetics, Inc. (материнской компании косметического бренда RevitaLash® Cosmetics) сообщили, что при рассмотрении иска компании о реализации контрафактной продукции, которое состоялось в федеральном суде, все члены коллегии присяжных единогласно приняли решение в ее пользу.

В иске, поданном против компании AMN Distribution, Inc. и Мойше Ньюмана (Moishe Newman) утверждалось, что ответчики реализовывали контрафактную продукцию, незаконно используя зарегистрированные товарные знаки марки RevitaLash® в нарушение подписанного в 2019 году соглашения об урегулировании претензий. Ответчики под различными именами зарегистрированы в качестве владельцев и операторов сайта BrushExpress и многочисленных онлайн-магазинов на платформе eBay и других электронных торговых площадках.

«Мы и впредь будем делать все возможное для защиты репутации бренда RevitaLash и, самое главное, безопасности наших клиентов», — заявил глава и основатель бренда RevitaLash Cosmetics доктор медицины Майкл Бринкенхофф (Michael Brinkenhoff). Президент и глобальный директор по маркетингу бренда RevitaLash Cosmetics Лори Джейкобус (Lori Jacobus) добавила: «Являясь мировым лидером в своей категории, мы гордимся составом и упаковкой своей продукции, а также строгим соблюдением всех нормативно-правовых требований. Мы пойдем на любые расходы для защиты репутации бренда, над укреплением которой мы работали на протяжении последних 15 лет, и сегодняшняя победа в суде служит подтверждением нашей неизменной позиции по этому вопросу».

Потребителям следует проявлять осторожность при совершении покупок онлайн и приобретать косметическую продукцию марки RevitaLash Cosmetics только у официальных продавцов и на сайтах, вошедших в опубликованный здесь список, включающий RevitaLash.com, Nordstrom, Net-A-Porter и широкую сеть независимых салонов и спа-центров. Не рекомендуется приобретать косметическую продукцию марки RevitaLash у неавторизованных продавцов, таких как Walmart, Walgreens, Alibaba, eBay и на аналогичных торговых площадках, поскольку они могут продавать контрафактные, просроченные или иным образом скомпрометированные товары. Список неавторизованных ритейлеров можно найти здесь.

Выявление контрафактной продукции может быть сопряжено с трудностями. К числу признаков контрафактной продукции относятся: отсутствие термоусадочной упаковочной пленки, резкий запах, изменение цвета или консистенции продукта, картонная упаковка с повреждениями и/или истекшим сроком годности (либо отсутствие упаковочной коробки), а также отсутствие серийных номеров, ошибки в написании и т. д. При получении продукта марки RevitaLash, который выглядит измененным, подозрительным или не имеет оригинальной упаковки, свяжитесь с компанией по телефону 877-909-5274 или отправьте электронное сообщение по адресу [email protected], чтобы она могла принять соответствующие меры в установленном законом порядке.

Информация о бренде RevitaLash ® Cosmetics

Бренд RevitaLash Cosmetics является одним из мировых лидеров в разработке современной декоративной косметики для ресниц, бровей и волос. Запущенная в 2006 году коллекция включает отмеченный международными наградами кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, которые предлагаются в косметических кабинетах, спа-салонах, салонах красоты и специализированных розничных магазинах в 70 странах. Бренд RevitaLash Cosmetics поддерживает инициативы по борьбе с раком молочной железы и жертвует часть средств на реализацию научно-исследовательских и образовательных проектов, внося свой вклад в усилия, осуществляемые в этом направлении. Для информации: www.revitalash.com. [марка RevitaLash® Advanced недоступна в Калифорнии.]

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