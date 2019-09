Rigs de mineração da BitHarp criam novas oportunidades para investidores

WELLINGTON, Nova Zelândia, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Lyre Miner e Harp Miner, as duas rigs de mineração recentemente lançadas pela www.BitHarp.com , abriram excelentes oportunidades de investimentos para todos os tipos de investidores. Diferente da maioria dos demais produtos similares disponíveis no mercado, estas duas rigs de mineração foram especialmente criadas e configuradas para permitir que iniciantes ganhem retornos decentes para seus investimentos, sem que precisem se aprofundar nos aspectos técnicos da mineração. Mais importante de tudo, as rigs de mineração da BitHarp possuem um retorno de investimento (ROI, em inglês) competitivo.

A lucratividade das rigs de mineração depende significativamente de seu consumo de energia e potência da taxa de hash. Com consumos de energia de 600 W e 2400 Watts, Lyre Miner e Harp Miner podem ser usadas para minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash com potências de taxa de hash extraordinariamente altas. Ambos os produtos são adequados para uso em casa, no escritório, bem como no centro de dados.

As potências da taxa de hash fornecidas pela Lyre Miner e Harp Miner estão mencionadas abaixo.

Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) e 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) e 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) e 75 GH/s (Harp Miner)

Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) e 50 TH/s (Harp Miner)

Ambas as mineradoras da BitHarp podem ser usadas em casa porque elas operam sem gerar barulho ou calor ostensivo. Com uma interface de operador de tela de toque, Lyre Miner é extremamente fácil para os usuários monitorarem ou operarem. Ela pode minerar uma moeda por vez com a possibilidade de troca.

Uma rig de mineração essencialmente de resfriamento líquido direto (DLC – direct liquid cooling), a Harp Miner é capaz de fornecer segurança definitiva e taxa de hash de alta potência. O design específico do produto o torna tolerante a erros e capaz de eliminar riscos potenciais que estão geralmente associados com o resfriamento liquido.

Para saber sobre Lyre Miner e Harp Miner, visite https://www.bitharp.com/

Sobre a BitHarp

BitHarp é uma fabricante da Nova Zelândia de criptomoedas e das rigs de mineração mais flexíveis e de maior desempenho, construídas com a meta de tornar a mineração mais fácil e mais lucrativa para os investidores.

