Rigs de mineração Harp Miner ostentam alta potência em taxa de hash

OTTAWA, Ontario, 24 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A BitHarp Group Limtied (www.BitHarp.com), uma experiente fabricante de hardware de criptomineração, está emergindo rapidamente como um nome confiável entre os indivíduos buscando obter algum lucro em minerar criptomoedas em casa. Os produtos Lyre Miner e Harp Miner recém-lançados da empresa são caracterizados por baixa geração de ruído e energia e podem ser posicionados em qualquer lugar, tornando-os perfeitamente adequados para o uso doméstico. Além disso, os usuários também podem começar a usar essas rigs somente conectando-os, escolhendo a moeda preferida e entrando no pool de dados.

Um dos principais atributos do Lyre Miner e Harp Miner é a capacidade desses produtos geraram um rápido retorno sobre o investimento. Esse objetivo tem sido atingido pelos produtos ao proporcionar uma taxa de hash extremamente alta para a mineração. A taxa de hash é uma medida geral da potência de processamentos das rigs da criptomineração. Uma alta taxa de hash significa maior oportunidade para a mineração em criptomoeda e o recebimento de recompensas em bloco. Além disso, o Lyre Miner e o Harp Miner geram lucratividade com seu baixo consumo de energia.

A potência da taxa de hash entregue pela Lyre Miner e Harp Miner são mencionadas abaixo.

Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) e 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) e 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) e 75 GH/s (Harp Miner)

Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) e 50 TH/s (Harp Miner)

"A BitHarp é uma das primeiras empresas neste mercado a criar produtos que são adequados a cripto-entusiastas casuais minerando a partir de suas residências sem muito conhecimento ou experiência", declarou Daniel Cox, diretor de engenharia da BitHarp. "O Lyre Miner e o Harp Miner foram projetados para facilitar a criptomineração e torná-la acessível a eles. É um grande prazer para nós vermos muitos iniciantes tendo lucro usando as rigs de mineração BitHarp desde suas casas."

Para saber mais sobre o Lyre Miner e o Harp Miner, acesse https://www.bitharp.com/

Sobre a BitHarp

A BitHarp é uma fabricante de rigs de mineração flexíveis e do mais alto desempenho para criptomoedas com sede na Nova Zelândia, com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e mais lucrativa para os investidores.

FONTE BitHarp Group Limited

Related Links

https://www.bitharp.com/



SOURCE BitHarp Group Limited