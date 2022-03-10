Risen Energy будет поставлять фотоэлектрические модули для Sinopec

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Risen Energy Co., Ltd

Mar 10, 2022, 13:12 ET

Компания Risen Energy будет поставлять 210-мм фотоэлектрические модули мощностью свыше 650 Вт для демонстрационного проекта компании Sinopec по производству зеленого водорода в Синьцзяне. 

Этот проект считается крупнейшим в мире в области производства водорода на основе солнечной энергии

НИНБО (Китай), 10 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd., ведущий производитель фотоэлектрических модулей в Китае, выиграла тендер на поставку фотоэлектрических модулей TITAN мощностью 650 Вт для демонстрационного проекта компании Sinopec по производству зеленого водорода, который будет реализован в округе Кука (провинция Синьцзян). Ожидается, что после завершения проекта с расчетной мощностью 361 МВт в провинции появится крупнейшее в мире предприятие по производству водорода, энергоснабжение которого будет осуществляться с использованием фотоэлектрических систем. Этот проект уже признан образцом трансформации крупных традиционных производителей энергии в Китае.

Принимая во внимание указанные в заявке требования к мощности фотоэлектрических модулей (не менее 650 Вт), в тендере приняли участие всего четыре компании, которые производят модули толщиной 210 мм или 210 мм и 182 мм. Risen Energy выиграла этот тендер благодаря своей разработке — 210-мм фотоэлектрическим модулям, созданным для удовлетворения спроса на решения с высокой мощностью, а также популярность данного формата на рынке.

«Крупноформатные фотоэлектрические модули предназначены для увеличения выходной мощности и повышения производительности. С их помощью компании могут снизить стоимость и максимизировать эффективность фотоэлектрических продуктов, предоставляя своим клиентам дополнительные преимущества в области выработки электроэнергии», — заявил один из руководителей компании Risen Energy, рассказывая о ее будущих планах. Выбор Sinopec объясняется ориентированностью компании на крупноформатные модули. 

Участие компании Sinopec в строительстве крупнейшего в мире предприятия по производству экологически чистого водорода на основе солнечной энергии с расчетным годовым объемом производства около 20 тысяч тонн свидетельствует о ее стремлении реализовать свою стратегию экологически безопасного низкоуглеродного развития и одновременно обеспечить целевые показатели по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности в стране. Компания Risen Energy планирует расширить сферу применения чистой энергии, в том числе в ходе сотрудничества с Sinopec. Для этого планируется изучение новых подходов к производству водорода с использованием фотоэлектрических систем, а также реализации наработок компании в области подобных технологий.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

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