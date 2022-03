Risen Energy remporte l'appel d'offres pour la fourniture de modules PV 210 mm 650W+ au projet de démonstration d'hydrogène vert de Sinopec à Xinjiang

Le projet est en passe de devenir la plus grande installation de production d'hydrogène à partir d'énergie photovoltaïque au monde

NINGBO, Chine, 10 mars 2022 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, l'un des principaux fabricants de modules solaires en Chine, a annoncé qu'il avait remporté l'appel d'offres pour fournir des modules PV TITAN 650W au projet de démonstration d'hydrogène vert de Sinopec dans le comté de Kuqa, Xinjiang. Le projet de 361 MW, une fois achevé, devrait constituer la plus grande installation de production d'hydrogène à base d'énergie PV au monde et est considéré comme une percée dans la promotion de la transformation des grands producteurs d'énergie traditionnels de la Chine.

Étant donné que l'appel d'offres exigeait des modules photovoltaïques d'une puissance d'au moins 650 W, seules les quatre entreprises produisant des modules de 210 mm ou des modules à la fois de 210 mm et de 182 mm ont été prises en considération. Risen Energy occupe la première place grâce à ses modules solaires de 210 mm, ce qui reflète la popularité croissante des modules de haute puissance auprès des clients, ainsi que la domination du module de 210 mm sur le marché.

« Les modules photovoltaïques de grande taille sont conçus pour augmenter la puissance de sortie et l'efficacité afin de réduire le coût et de maximiser le rendement des produits photovoltaïques, offrant ainsi aux clients des avantages supplémentaires en matière de production d'électricité », a récemment déclaré un cadre de Risen Energy en expliquant la stratégie de l'entreprise. La sélection par Sinopec témoigne de la validité de l'état d'esprit proactif de l'entreprise, qui se concentre sur les modules de grande taille.

La participation de Sinopec à la construction du plus grand projet de production d'hydrogène vert à base d'énergie PV au monde, avec une production annuelle prévue de 20 000 tonnes, témoigne de l'engagement continu de l'entreprise à mettre en œuvre sa stratégie de développement vert et à faible émission de carbone, tout en soutenant les objectifs de plafonnement et de neutralité du carbone du pays. Risen Energy prévoit d'élargir l'application de l'énergie propre en collaborant avec Sinopec pour explorer de nouvelles approches de la production d'hydrogène basée sur des modules photovoltaïques grâce à l'utilisation de ses compétences intégrées en matière de produits et de technologies.

