RISER PRO: cálculo de rota inteligente para motociclistas

VIENA, 17 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- "Algumas vezes não é importante aonde você vai, mas como chegar lá" . Com este lema, a empresa iniciante (start-up) RISER, baseada em Viena, lançou agora o RISER PRO, uma assinatura premium e companhia essencial para o motociclismo. A versão básica também foi ampliada e continua gratuita.

RISER PRO: a rota é a recompensa

O RISER PRO melhora o motociclismo, especialmente com referência ao planejamento da rota: graças a algoritmos complexos, o Itinerário de aventuras RISER calcula rotas sinuosas ou supersinuosas. A assinatura também inclui navegação, monitoramento em tempo real, mapas off-line e o serviço reWind (na Áustria: € 8,99/mês ou € 59,99/ano). Um folheto com detalhes das funções, imagens e preços do RISER PRO está disponível, mediante solicitação.

"O motociclismo tem a ver com estradas sinuosas e excelente experiência em pilotar – tem tudo a ver com a rota", disse o CEO Dominik Koffu. "Com o Itinerário de aventuras, estamos dando o primeiro passo na direção do cálculo da rota com base em preferências pessoais. Estamos atualmente trabalhando em inovações adicionais, seguindo a filosofia: a rota é a recompensa".

Novo RISER Basic

O RISER Basic é uma ferramenta completa para os motociclistas . Os usuários podem descobrir novas rotas, registrar passeios e compartilhá-los com outras pessoas. O aplicativo gratuito também calcula estatísticas e fornece informações sobre o tempo . Outras inovações incluem a plataforma RISER na web, a qual permite acesso a partir do seu computador e planejamento de rota com filtros, como "rota mais rápida" e "sinuosa". O aplicativo também inclui uma plataforma social com feed de notícias, " Grupos " e " Escapadas " para ajudá-lo a planejar passeios com seus amigos.

