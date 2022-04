Robot sprzątający Dreame trzeci rok z rzędu zdobywa nagrodę Red Dot Design Award 2022 w kategorii wzornictwa produktu

Dreame Bot Z10 Pro, zwycięzca w kategorii wzornictwa, to przełomowe osiągnięcie w segmencie robotów sprzątających. Oferuje doskonałe wyniki sprzątania dzięki zastosowaniu inteligentnych i dogodnych rozwiązań oraz stanowi doskonałe połączenie innowacyjnego wzornictwa i skutecznych funkcji. Dreame Bot Z10 Pro wyposażono w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 4 litrów i opcję automatycznego opróżnianiu zbiornika po zakończeniu czyszczenia podłóg. Innowacyjna konstrukcja podwójnego układu zasysania gwarantuje bardziej efektywne i równomierne usuwanie zanieczyszczeń. Moc ssania wynosząca 4000 MPa zapewnia dokładniejsze, łatwe usuwanie nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń, a także jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg. Dreame Bot Z10 Pro wyposażono również w system nawigacji LDS LIDAR i wysoce precyzyjną technologię 3D, które zapewniają również bardziej precyzyjne sprzątanie dzięki zindywidualizowanej mapie oraz sterowaniu głosowemu za pomocą głośnika smartfona. Duży akumulator o pojemności 5200 mAh daje użytkownikowi możliwość sprzątnięcia większej powierzchni w jednym cyklu.

„Jesteśmy zaszczyceni, że również w tym roku przyznano nam nagrodę Red Dot Design Award, którą uznajemy za wyraz najwyższego uznania dla naszej strategii wzornictwa produktów – powiedział Hao Yu, współzałożyciel i dyrektor generalny Dreame Technology. - Naszym celem jest rozszerzanie i doskonalenie funkcjonalności naszych produktów. Dążymy również do modernizowania produktów w oparciu o udoskonalone rozwiązania z zakresu wzornictwa, które zmienią sposób postrzegania domowych urządzeń sprzątających przez konsumentów z całego świata – chcemy, aby były to nie tylko doskonałe urządzenia sprzątające, ale również żeby miały wartość artystyczną i dekoracyjną".

Pod koniec 2021 r. Dreame Technology z sukcesem wprowadziło na rynek Europy, Ameryki Północnej i Chin, robota odkurzającego i myjącego Dreame Bot W10 Self-Cleaning Robot Vacuum and Mop o najnowszym wzornictwie. Produkt natychmiast stał się hitem sprzedaży, uplasował się na pierwszym miejscu listy „nowych produktów" – publikowanej przez Amazon w Niemczech, we Francji, w Ameryce Północnej i Hiszpanii. Dreame Bot W10 uzyskał również wysokie oceny i pozytywne opinie mediów, między innymi TechRadar, ZDNet, a także specjalistycznego forum Best Cordless Vacuum Guide, które pochwaliło zastosowane w nim inteligentne rozwiązania i doskonałe efektywne wyniki sprzątania.

Ustanowiona w latach pięćdziesiątych nagroda Red Dot Design Award jest przyznawana w uznaniu dla najlepszych światowych projektów w oparciu o jakość rozwiązań z zakresu wzornictwa oraz stopnia innowacyjności. Każdego roku projektanci i spółki z całego świata zgłaszają do nagrody wyjątkowe produkty spełniające wymagania określone dla każdej z kategorii.

Firma Dreame Technology, założona w 2017 r., jest przedsiębiorstwem oferującym innowacyjne produkty konsumenckie skoncentrowanym na inteligentnych urządzeniach sprzątających. Realizuje ona misję poprawy jakości życia dzięki technologii. Obserwuj nas na Facebooku, Instagramie i Twitterze.

