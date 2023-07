Roupas Han do condado de Caoxian e Dança do Leão de Dongming aparecem no Victoria Park para a celebração do 26º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria

HEZE, China, 1 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 30 de junho, a comemoração do 26º Aniversário do retorno de Hong Kong à Pátria foi realizada no Victoria Park, de Hong Kong. A Dança do Leão de Dongming de Heze e as roupas Han do condado de Caoxian apareceram no evento.

Apresentado pelo Comitê Organizador de Celebração de todos os círculos de Hong Kong, o evento tem como objetivo fortalecer a comunicação mútua e os intercâmbios da cultura tradicional chinesa e do aprendizado mútuo para o desenvolvimento de alta qualidade, e celebrar o 26º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria

Como um dos exemplos típicos de "Dança do Leão Nórdica" na China, a dança do leão de Dongming de Heze integra várias formas de arte, como arte marcial, dança, música e pintura. Seu estilo de performance é livre e ilimitado, com unidade de forma e espírito, um ritmo distinto e grande força. O condado de Dongming de Heze fez uma apresentação "Dança do Leão do Norte" para os cidadãos de Hong Kong, que mostra plenamente o esplendor das habilidades tradicionais chinesas e ganhou calorosas saudações e aplausos entre os convidados e cidadãos do local, de acordo com o Escritório de Notícias do Governo Popular Municipal de Heze.

O vestuário Han, portador da estética da vida, agora se tornou moda. Como uma "base de produção de roupas Han chinesas", a Caoxian County apresentou várias roupas Han lindas e requintadas no Victoria Park, como o vestido de casamento estilo dinastia Ming com padrões de flores douradas, saia de rosto-de-cavalo com encaixe de madrepérolas e roupas Han estilo dinastia Song, permitindo que os cidadãos de Hong Kong tenham uma visão completa do esplendor das "fantasias chinesas".

Heze é a capital da peônia, uma cidade de ópera, arte marcial, caligrafia, pintura e arte folclórica na China, tendo criado lindos e coloridos patrimônios culturais intangíveis. Até junho de 2023, Heze tinha um projeto listado entre os patrimônios culturais intangíveis da humanidade (bonecos de sombra chineses Dingtao), 32 nacionais, 112 provinciais e 345 patrimônios culturais intangíveis municipais.

FONTE The News Office of Heze Municipal People's Government

