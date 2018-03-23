Trina Solar представляет новое интеллектуальное PV-решение - TrinaPro

Решение TrinaPro разработано для наземных фотоэлектрических систем коммунального масштаба. Эта разработка стала результатом полномасштабного партнёрства Trina Solar с Huawei Technologies Co., LTD, Sungrow Power Supply Co., LTD, а также стратегического сотрудничества с Nclave Renewable S.L. TrinaPro представляет собой первое интеллектуальное PV-решение с оптимизированным сочетанием передовых солнечных модулей Trina Solar, суперсовременных трекеров или плавучих систем, а также инверторов мирового класса. Как новый продукт с высокой добавленной стоимостью, TrinaPro отличается использованием высококлассных компонентов, оптимизированными параметрами системной интеграции и продуманной взаимосвязью между процессами эксплуатации и ТО.

В линейке TrinaPro представлены как решения для наземного монтажа, так и для плавучих систем. Наземное решение оснащается суперсовременной системой солнечных трекеров, позволяющей повысить объём получаемой энергии на 10-30%. Решение для плавучих систем охватывает целый ряд сценариев прикладного применения - на водохранилищах, озёрах, в прибрежной полосе и т.д.

Посредством оптимизированного согласования компонентов и интеграции на базе алгоритма «периферийных вычислений» TrinaPro повышает стабильность системы, обеспечивая повышенную генерирующую мощность и снижая стоимость BOS, что, в свою очередь, позволяет сокращать полную приведённую стоимость электричества.

Более того, благодаря взаимосвязи между алгоритмом «облачных вычислений» и интеллектуальной системой эксплуатационного обслуживания на базе облачной платформы, решение TrinaPro способно анализировать и обрабатывать данные, получаемые из облака, оптимизируя модель эксплуатации системы и гарантируя её бесперебойное функционирование.

В своей речи на международной презентации нового продукта глава правления и генеральный директор Trina Solar Гао Цзифань (Gao Jifan) отметил:»Несмотря на то, что сегодня солнечная энергетика по-прежнему остаётся миноритарным участником энергетической отрасли, она является одной из ключевых движущих сил, стоящих за дальнейшим развитием всего сектора». Вице-президент Solar и глава подразделений международных продаж, коммерческих и бытовых решений для зарубежных рынков Инь Жунфан (Yin Rongfang) подчеркнул, что «благодаря оптимизированной комбинации своих функциональных возможностей, включая повышение выработки электроэнергии, снижение системного показателя LCOE и интеграцию интеллектуальных систем эксплуатационного обслуживания, TrinaPro обеспечит своим пользователям повышенную окупаемость инвестиций».

О компании Trina Solar Limited

Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Лидерские позиции компании в отрасли основаны на инновационности, превосходном качестве продукции, вертикальной интеграции производства и стремлении улучшать качество окружающей среды. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

SOURCE Trina Solar Limited