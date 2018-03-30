GAC Motor произвела отличное впечатление на участников NADA, вдохновив североамериканских дилеров своими планами освоения регионального рынка

«Результаты участия в выставке NADA превзошли все наши ожидания, - отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun). - Мы встретились с сотнями американских дилеров, проявивших искренний интерес к сотрудничеству с нами после выхода GAC Motor в четвёртом квартале 2019 года. Это были замечательные три дня. Наши поздравления организаторам выставки. Мы благодарим всех за предоставленную нам возможность принять участие в столь перспективном мероприятии».

Конвенция NADA, впервые проведённая в 1917 году, представляет собой высококлассную автомобильную выставку для международных дилеров и автопроизводителей. Входящая в состав GAC Group компания GAC Motor является первым китайским производителем, когда-либо участвовавшим в NADA.

В ходе выставки флагманский внедорожник GS8, популярный компактный паркетник GS4, недавно представленный седан GA4 и премиальный минивэн GM8 от GAC Motor привлекли внимание тысяч гостей. Высококачественные автомобили наглядно демонстрируют новейшие достижения независимых проектно-конструкторских разработок и сверхсовременные технологии компании.

В организованной GAC Motor встрече с дилерами на NADA приняли участие свыше 150 почётных гостей, включая дилеров и инвесторов, а также руководителей авторитетных отраслевых ассоциаций не только из различных штатов США, но и из Канады. GAC Motor станет первым новым автобрендом на американском рынке за последние 20 лет. Многие дилеры, присутствовавшие на мероприятии, выразили большой энтузиазм в отношении появления в США нового бренда, столь хорошо зарекомендовавшего себя на родине. Они дали высокую оценку продукции GAC Motor и пожелали китайскому производителю успехов в реализации планов развития.

Компания планирует разработать для американского рынка специальные модели, отвечающие региональным природоохранным стандартам и запросам местных клиентов. GAC Motor уже учредила проектно-конструкторский центр в Кремниевой долине и планирует в этом году открыть в Детройте и Лос-Анджелесе ещё два подразделения, специализирующиеся на передовых технологиях.

Кроме рынка Северной Америки GAC Motor также продемонстрировала отличные результаты своей деятельности в странах, охватываемых китайской инициативой «Пояс и путь». На сегодняшний день компания обеспечила себе обширное присутствие в 14 странах по всему миру.

Акцентируя своё внимание на освоении среднего и высшего сегментов рынка, а также на реализации клиентоориентированной стратегии НИОКР, компания работает над созданием системы производства автомобилей мирового класса, интегрирующей глобальную сеть НИОКР GAC Motor, её производственные мощности и цепочки поставок, дабы предоставить потребителям доступ к современной мобильности посредством инноваций и технологий.

«GAC Motor прилагает все усилия для достижения результатов, взаимовыгодных для нашего персонала, наших клиентов и сообществ, где мы живём и работаем. Мы уважаем различные культуры потребителей на рынках по всему земному шару, - добавил г-н Юй. - Наша компания очень молода, а это означает, что мы готовы учиться и непрерывно стремимся к прогрессу. Мы ценим долгосрочное партнёрство с нашими дилерами, а также взаимные достижения с нашими клиентами и региональными партнёрами».

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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Сьюки Вонг (Sukie Wong)

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SOURCE GAC Motor