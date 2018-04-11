LONGi становится рекордсменом по расходам на НИОКР

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LONGi Solar

09:41 ET

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 11 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- Издание PV Tech недавно опубликовало статью о ведущем производители интегрированных высокоэффективных монокристаллических модулей и члене «Суперлиги кремниевых модулей» (SMSL) - компании LONGi Green Energy Technology. В 2017 году LONGi поставила новый рекорд расходов на НИОК в отрасли солнечной энергетики, не только обойдя двух давних лидеров - First Solar и SunPower, - но и потратив за один больше, чем любой другой производитель фотоэлектрической продукции. 

LONGi Green Energy Technology set a new solar industry R&D expenditure record in 2017, not only surpassing the two historical leaders, First Solar and SunPower, but spent more in one year than any PV manufacturer to date.
LONGi Green Energy Technology set a new solar industry R&D expenditure record in 2017, not only surpassing the two historical leaders, First Solar and SunPower, but spent more in one year than any PV manufacturer to date.

Согласно недавно обнародованному финансовому отчёту компании на 2017 год, общий объём расходов на НИОКР в прошлом году практически удвоился, достигнув показателя в 1,1 млрд. юаней КНР (175,7 млн. долл. США), что на 96,67% больше по сравнению с 2016 годом, когда затраты на проектно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность составили 89,2 млн. долл. США. 

LONGi отчиталась о получении прибыли в размере 16,362 млрд. юаней КНР (2,59 млрд. долл. США) в 2017-м, что почти на 42% больше, чем в предшествующем году.  Таким образом, в прошлом году на долю расходов НИОКР пришлось 6,77% прибыли компании.

Согласно данным проводимого PV Tech многолетнего анализа затрат на  НИОКР ведущих производителей фотоэлектрических модулей, лишь SunPower удалось приблизиться к уровню LONGi: в 2015 году расходы этой компании на научные изыскания составили 6% от общей прибыли предприятия, а для First Solar максимальный показатель достигал 5,1% в 2011 году.

Однако, чрезвычайно примечателен тот факт, что LONGi удалось обойти многолетних лидеров First Solar и SunPower со значительным отрывом. В 2017 году обе компании сократили свои расходы на НИОКР. SunPower уменьшила затраты на проектно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность впервые за четыре года, а вот First Solar сокращает расходы в этом направлении уже третий год подряд.

LONGi, напротив, вот уже шесть лет неизменно наращивает объём инвестиций в НИОКР и на протяжении последних четырёх из них поддерживает капиталовложения на весьма высоком уровне.

Изначально компания LONGi специализировалась исключительно на выпуске монокристаллических слитков и пластин, но в 2015-м предприятие наладило выпуск монокристаллических солнечных элементов и модулей. Концентрируясь на высокоэффективной технологии PERC (солнечных элементов с пассивированными эмиттерной и тыльной поверхностями), начиная с 2016 года, производитель практически удваивает расходы на НИОКР. 

Согласно результатам анализа PV Tech, отчитавшись о затратах на проектные и научные изыскания в размере 175,7 млн. долл. США, LONGi также поставила новый отраслевой рекорд годовых расходов.

Предыдущим рекордсменом была компания First Solar, в 2014 году инвестировавшая в разработки 143,9 млн. долл. США. First Solar сохраняет за собой лидерство в аспекте совокупных затрат на НИОКР - за период с 2007 по 2017 гг. предприятие вложило в проектные изыскания свыше 1,11 млрд. долл. США. 

SunPower продолжает занимать вторую строчку с 663 млн. долл. США за тот же период. Тем не менее, LONGi удалось обойти сразу несколько других производителей фотоэлектрической продукции и занять третье место с совокупным объёмом инвестиций в размере 390 млн. долл. США, начиная с 2012 года. 

Ознакомиться с полным текстом статьи PV Tech можно по ссылке: https://www.pv-tech.org/news/longi-sets-solar-industry-record-for-rd-spending

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/665454/LONGi_Green_Energy_Technology.jpg

SOURCE LONGi Solar

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LONGi становится рекордсменом по расходам на НИОКР

News provided by

LONGi Solar

09:41 ET