LONGi становится рекордсменом по расходам на НИОКР

Согласно недавно обнародованному финансовому отчёту компании на 2017 год, общий объём расходов на НИОКР в прошлом году практически удвоился, достигнув показателя в 1,1 млрд. юаней КНР (175,7 млн. долл. США), что на 96,67% больше по сравнению с 2016 годом, когда затраты на проектно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность составили 89,2 млн. долл. США.

LONGi отчиталась о получении прибыли в размере 16,362 млрд. юаней КНР (2,59 млрд. долл. США) в 2017-м, что почти на 42% больше, чем в предшествующем году. Таким образом, в прошлом году на долю расходов НИОКР пришлось 6,77% прибыли компании.

Согласно данным проводимого PV Tech многолетнего анализа затрат на НИОКР ведущих производителей фотоэлектрических модулей, лишь SunPower удалось приблизиться к уровню LONGi: в 2015 году расходы этой компании на научные изыскания составили 6% от общей прибыли предприятия, а для First Solar максимальный показатель достигал 5,1% в 2011 году.

Однако, чрезвычайно примечателен тот факт, что LONGi удалось обойти многолетних лидеров First Solar и SunPower со значительным отрывом. В 2017 году обе компании сократили свои расходы на НИОКР. SunPower уменьшила затраты на проектно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность впервые за четыре года, а вот First Solar сокращает расходы в этом направлении уже третий год подряд.

LONGi, напротив, вот уже шесть лет неизменно наращивает объём инвестиций в НИОКР и на протяжении последних четырёх из них поддерживает капиталовложения на весьма высоком уровне.

Изначально компания LONGi специализировалась исключительно на выпуске монокристаллических слитков и пластин, но в 2015-м предприятие наладило выпуск монокристаллических солнечных элементов и модулей. Концентрируясь на высокоэффективной технологии PERC (солнечных элементов с пассивированными эмиттерной и тыльной поверхностями), начиная с 2016 года, производитель практически удваивает расходы на НИОКР.

Согласно результатам анализа PV Tech, отчитавшись о затратах на проектные и научные изыскания в размере 175,7 млн. долл. США, LONGi также поставила новый отраслевой рекорд годовых расходов.

Предыдущим рекордсменом была компания First Solar, в 2014 году инвестировавшая в разработки 143,9 млн. долл. США. First Solar сохраняет за собой лидерство в аспекте совокупных затрат на НИОКР - за период с 2007 по 2017 гг. предприятие вложило в проектные изыскания свыше 1,11 млрд. долл. США.

SunPower продолжает занимать вторую строчку с 663 млн. долл. США за тот же период. Тем не менее, LONGi удалось обойти сразу несколько других производителей фотоэлектрической продукции и занять третье место с совокупным объёмом инвестиций в размере 390 млн. долл. США, начиная с 2012 года.

Ознакомиться с полным текстом статьи PV Tech можно по ссылке: https://www.pv-tech.org/news/longi-sets-solar-industry-record-for-rd-spending

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/665454/LONGi_Green_Energy_Technology.jpg

SOURCE LONGi Solar