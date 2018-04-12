Ведущий китайский конкурент Airbnb - портал Xiaozhu.com: cервисы аренды комнат в жилых квартирах прочно прижились в Поднебесной

По данным отчета Китайского государственного информационного центра, китайский рынок шеринга квартир за 2017 год увеличился на 70,6%, продемонстрировав поистине ошеломляющие темпы роста. «По итогам пятилетнего процесса развития можно сделать вывод, что сервисы аренды комнат в жилых квартирах прочно прижились в Китае и быстро набирают популярность в небольших городах и провинции», - прокомментировал Чэнь Чи. По его словам, такие города второго уровня, как Тяньцзинь, Чунцин и Чанша, вошли в число самых быстро расширяющихся направлений на платформе Xiaozhu. Анализируя прибыльность платформ экономики обмена в Поднебесной, г-н Чэнь отметил, что разработчикам Xiaozhu удалось создать продуманную, стабильную и прибыльную бизнес-модель.

Отвечая на вопрос относительно последних активных действий Airbnb на китайском рынке, Чэнь Чи назвал подобную стратегию примером того, как иностранные компании участся на опыте предприятий Китая в аспекте локализации и бизнес-инноваций. Основой конкурентоспособности Xiaozhu, как подчеркнул г-н Чэнь, является мощный потенциал офлайновых сервисов, предъявляющих высокие требования к компетенции персонала. Компания с момента своего основания прилагает значительные усилия для создания сервисной системы и инфраструктуры, чем и отличается от своего американского конкурента.

Основанная в 2012 году платформа Xiaozhu.com входит в число крупнейших в Китае сервисов аренды комнат и домов. В ноябре 2017 года компания объявила о привлечении 120 млн. долл. США в ходе последнего раунда финансирования под руководством фирмы Yunfeng Capital, пользующейся поддержкой Джека Ма.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/675691/CEO.jpg

SOURCE Xiaozhu.com