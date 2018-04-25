Haier представила платформу COSMOPlat на Hannover MESSE, продемонстрировав передовой креативный потенциал в сфере смарт-производства

Платформа COSMOPlat, являющаяся результатом независимых разработок Haier, предоставляет весьма креативное комплексное решение для массовой персонализации и потенциально способна изменить нынешний формат мировой промышленной цепочки поставок - особенно принимая во внимание стремление бизнеса к удовлетворению все более индивидуальных запросов клиентов в сегодняшний цифровой век.

«Для нас большая честь представить наш ассортимент суперсовременной техники и революционную систему COSMOPlat на Hannover Messe 2018, - отметил Чжан Вэйцзе (Weijie Zhang), генеральный директор подразделения Нaier Smart Manufacturing. - Мир движется в направлении Интернет-экономики, а потребности и пожелания потребителей становятся все более персонализированными. Лишь изменив собственное мышление, бизнес может не только идти в ногу с происходящими изменениями, но и в принципе выжить или достичь процветания в эту новую индустриальную эпоху. И платформа COSMOPlat способна помочь ему в этом».

Каждый посетитель Hannover MESSE имел возможность принять виртуальное участие во всех этапах производственного процесса - от проектирования и разработки до изготовления, логистики и реализации готового продукта. Интернет-платформа охватывает все элементы этого процесса, взаимодействуя с пользователями и реализуя концепции «взаимной кастомизации» и «непрерывного контакта с сетевыми устройствами».

Во взаимодействии с платформой клиенты могут создавать заказы на изготовление такой продукции, как стиральные машины или холодильники, в соответствии с их индивидуальными потребностями и предпочтениями. На этапе производства создается открытая сеть онлайн-заводов, что обеспечивает полную визуализацию и прозрачность процесса для каждого потребителя. Разнообразные усройства и ручные операции с использованием датчиков, робототехники и технологий искусственного интеллекта гармонично связываются между собой, гарантируя интеллектуальный и гибкий процесс изготовления продукции. Точно также, как заказы направляются клиентами непосредственно на завод, готовая продукция доставляется напрямую заказчику, что делает традиционные процедуры складского хранения и дистрибуции попросту ненужными.

Хеннинг Кагерманн (Henning Kagermann), немецкий физик и бизнесмен, известный как ярый поборник концепции «Индустрия 4.0», предполагающей масштабную дигитализацию промышленного производства, по достоинству оценил креативность COSMOPlat в ходе выставки.

Детлеф Зуэлке (Detlef Zuehlke), исполнительный председатель SmartfactoryKL e.V., прокомментировал: «На сегодняшний день наметилась активная тенденция сочетать технологии IoT с бизнес-моделями для массового производства. Поэтому нам нужна промышленная сеть, объединяющая всех ведущих поставщиков и пользователей. И платформа COSMOPlat от Haier прекрасно подходит на эту роль».

COSMOPlat представляет собой новую бизнес-модель, обеспечивающую цифровую интеграцию всех операций фабричного процесса и цепочки поставок, прокладывая путь к принципиально новой концепции и новому методу обслуживания среднестатистического пользователя.

Признавая активную роль платформы в стимулировании инноваций и преобразовании промышленных цепочек поставок, ведущая мировая исследовательская и консалтинговая компания Garnter присудила COSMOPlat премию Gartner Supply Chainnovator Award-2017. Таким образом, компания Haier стала единственным предприятием Азиатско-Тихоокеанского региона, удостоенным столь высокой чести.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.haier.net/en/

SOURCE Haier Group