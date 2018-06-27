Коалиция по привлечению к ответственности Moneta Money Bank предупреждает GE Capital, JP Morgan Chase, Blackrock и The Capital Group о значительном риске дальнейшего сотрудничества с финансовым учреждением

В 1998 году компания GE Capital приобрела активы Agrobanka за 11 млн. евро (около 12 млн. долл. США по курсу 1998 года) и финансовое учреждение сменило название на GE Money Bank. В последствии GE получила 730 млн. евро (около 800 млн. долл. США) субсидий от Чешского национального банка, а также государственные гарантии на сумму 4,7 млрд. евро. Сразу после поглощения Agrobanka (уже под новым названием GE Money Bank) начал приносить прибыль. Годом позже, в 1999-м, чистая прибыль банка составила 36,3 млн. евро. Доходность учреждения продолжала стабильно расти на протяжении всех последующих лет. Несмотря на успешность банка, Коалиция утверждает, что первоначальные вкладчики Agrobanka не получили никакой возможности принять участие в разделе его прибылей.

Высокая доходность GE Money Bank (ранее - Agrobanka) доказывает, что учреждение не нуждалось в финансовой поддержке в связи с приобретением прибыльных активов Agrobanka. GE Money Bank удерживал полученные Agrobanka субсидии от Чешского национального банка в размере 730 млн. евро на протяжении всего периода своего существования, в последствии вернув их национальному регулятору в 2015 году в качестве дивидендов. По заявлению Коалиции, получение этих субсидий стало результатом коррупционных сделок с участием GE Group.

В 2016 году GE Money Bank был зарегистрирован на фондовой бирже и получил новое название - Moneta Money Bank. В результате успешного IPO оценочная стоимость банка составила около 2 млрд. долл. США, а GE Group получила значительную прибыль. После этого другие американские инвестиционные фирмы, включая JP Morgan Chase, The Capital Group и Blackrock, приняли решение о приобретении крупных пакетов акций финучреждения.

Коалиция организовала презентации в офисах этих фирм, а также в представительствах компании Weil, Gotshal and Manages LLP. Цель этих презентаций - предупредить акционеров о необходимости вывода инвестиций из Moneta Money Bank, дабы не становиться частью того, что Коалация описывает как «вопиющий акт несправедливости, совершенный сильными над слабыми и богатыми над бедными». Для распространения информации о своей деятельности коалиция создала специальный веб-сайт www.MonetaScam.org .

В своем заявлении Коалиция по привлечению к ответственности Moneta Money Bank осудила роль GE и призвала всех американских инвесторов проанализировать свои действия как ответственных распорядителей и попечителей клиентских активов.

«GE, под вызывающим вопросы руководством Джеффри Иммельта, скрытым образом приобрела Agrobanka и использовала коррупционные схемы для получения значительных финансовых вливаний из средств чешских налогоплательщиков. Вместе с этим, те же чешские налогоплательщики были лишены возможности извлечь прибыль из деятельности чрезвычайно доходного GE Money Bank и его последователя - Moneta Money Bank. Крупные акционеры - JP Morgan Chase, Blackrock и Capital Group, фактически являющиеся владельцами данного учреждения, - либо находятся в неведении о наших веских подозрениях, либо не имеют никакого понятия о морали и этике. Продолжая вкладывать средства в Moneta Money Bank, они подвергают активы своих клиентов колоссальному риску, принимая во внимание текущие судебные разбирательства».

Кроме того, коалиция призвала американских акционеров банка соответствовать пропагандируемым ими ценностям.

«GE и ее главный исполнительный директор Джон Фланнери рассказали своим акционерам и широкой общественности в США о своих планах начать новую главу в истории ведения бизнеса. Нельзя представить себе лучший способ сделать это, чем вывести инвестиции из Moneta Money Bank. JP Morgan Chase и Джеймс Даймон заявляют о желании использовать возможности капитализма на благо людей. Сегодня у них появилась отличная возможность воплотить свое стремление в жизнь. Мы призываем всех акционеров Moneta Money Bank незамедлительно вывести свои инвестиции из данного финучреждения, дабы не быть причастными к неэтичной, незаконной деятельности и не подвергать себя финансовым рискам. связанным с текущим судебным процессом», - добавляют члены Коалиции.

Сравнение расходов и доходов Moneta Money Bank (GE Group) в связи с продажей Agrobanka:

ПОНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

Приобретение прибыльных активов Agrobanka в 1998 году 11 млн. евро



ПРИБЫЛИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Капитальный вклад в 1998 году (выплаченный в форме дивидендов в 2015 году) 730 млн. евро Государственные гарантии в 1998 году 4,7 млрд. евро Чистая прибыль в 1999 году (в последствии продолжавшая расти) 36,3 млн. евро Продажа 100 процентов акций Moneta в 2016 году 1,6 млрд. евро

Контактная информация

Коалиция по привлечению к ответственности Moneta Money Bank

Contact@MonetaScam.org

(929)224-0939

SOURCE Coalition for Accountability at Moneta Money Bank