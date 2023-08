Ruijie Networks, leader du secteur des TIC, a lancé des services OEM et ODM en Europe pour aider les entreprises à accroître leurs bénéfices

PÉKIN, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- Ruijie Networks, un leader du secteur des TIC, a récemment lancé des services OEM et ODM pour les produits de réseau TIC dans la région européenne, couvrant les produits sans fil, les dispositifs de réseau de campus et les commutateurs de centre de données. Tirant parti de ses avantages en matière de chaîne d'approvisionnement et de ses capacités de production avancées, Ruijie peut offrir des services OEM et ODM flexibles et de haute qualité adaptés aux demandes des clients, aidant ainsi les entreprises européennes à intégrer les ressources et à maximiser les bénéfices commerciaux.

Ruijie OEM&ODM Business: 1. 56000 square meters Manufacturer with 23 Product lines; 2. Deep and extensive cooperation with industry's leading suppliers; 3. Superior quality management system: management system& product certificates

En tant que fournisseur leader dans l'industrie des TIC, Ruijie a servi plus de 60 pays et régions dans le monde, avec des services OEM et ODM disponibles dans 10 pays.

Les services OEM & ODM lancés dans la région européenne comprennent le service ODM standard, le service ODM basé sur des solutions et le service JDM. Ruijie a mis en place des équipes locales pour fournir des services de haute qualité et à haute vitesse aux clients locaux. Les entreprises apprécient fortement les capacités de production autonomes, les processus de fabrication avancés et la capacité d'approvisionnement en composants de base des services OEM et ODM. Avec 23 lignes de production autonomes, Ruijie est à la pointe de l'industrie en termes de capacités d'installation de puces principales et de processus de production de connecteurs clés. Simultanément, Ruijie a établi des collaborations approfondies et étendues avec des fournisseurs de premier plan pour garantir la fourniture de produits et le développement conjoint et l'innovation de composants de base (puces, dispositifs de stockage, connecteurs et ventilateurs).

Adam Tang, responsable des activités OEM et ODM de Ruijie, a déclaré : « L'Europe est une région dotée d'importantes capacités innovantes dans le secteur des TIC. Ruijie entre sur le marché européen pour offrir aux partenaires industriels un nouveau choix de modèle commercial capable d'optimiser l'allocation des ressources et d'obtenir des avantages mutuels et des résultats gagnant-gagnant. »

Grâce aux services OEM et ODM fournis par Ruijie en Europe, les entreprises européennes auront la possibilité de bénéficier de leurs technologies de pointe et de leurs processus de production efficaces. Cette initiative stratégique devrait promouvoir l'innovation et la coopération dans le domaine des TIC en Europe, permettant ainsi aux entreprises d'obtenir des résultats opérationnels et une compétitivité plus élevés sur le marché mondial.

À propos de Ruijie

Ruijie Networks est un fournisseur leader d'infrastructures TIC et de solutions industrielles, dédié à la R&D, à la conception et à la vente d'appareils réseau et de produits de sécurité réseau. Selon IDC, Ruijie s'est classé en première position en matière d'expéditions de produits Wi-Fi 6 pendant 4 années consécutives et 3e sur le marché chinois des commutateurs Ethernet.

