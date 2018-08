São Paulo recebe evento com oportunidades de imigração para o Canadá

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Cada vez mais os jovens brasileiros estão em busca de uma oportunidade internacional, em especial nos últimos dois anos, por conta da crise econômica instalada no Brasil. Para apresentar todas as oportunidades para quem pensa em imigrar, investir, estudar ou simplesmente morar no Canadá, que foi criada a EXPOCanada, por Ed Santos, brasileiro que vive há 15 anos no país e é especialista em processos imigratórios. "Existem muitas oportunidades no país. O Canadá busca pessoas jovens, com experiência profissional e que fale inglês ou francês. Cerca de 300 mil novos imigrantes chegam ao país todos os anos. Em 2017, apenas 1.200 foram brasileiros", explica o diretor da Santos Immigration Inc. E complementa, "queremos apresentar aos brasileiros as reais chances e o passo a passo de conseguir uma oportunidade neste país que é um dos 10 países mais seguros do mundo", aponta Eduardo.