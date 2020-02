S.Pellegrino presenta i giurati per la finale globale del suo concorso Young Chef 2020

MILANO, 10 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino ha annunciato i sette giurati per il gran finale del suo concorso Young Chef 2020, che si terrà a Milano dall'8 al 9 maggio 2020.

Una piattaforma di talenti costantemente impegnata a promuovere il futuro della gastronomia, S.Pellegrino Young Chef ha visto 134 giovani chef di tutto il mondo sfidarsi in gare di cucina dal vivo davanti a giurie internazionali dei Paesi partecipanti di dodici diverse regioni. I dodici finalisti cucineranno davanti ai Sette Saggi, una stimata giuria composta da sette giganti della gastronomia globale che, coscienti del fatto che la cultura e l'etica alla base di un piatto faranno la differenza per gli chef del futuro, giudicheranno i loro piatti per decretare il vincitore finale.

I "Sette Saggi" sono:

Mauro Colagreco , lo chef italo-argentino che si è classificato al primo posto ai World's 50 Best Restaurants Awards 2019 con il suo ristorante 3 stelle Michelin Mirazur a Mentone (Francia). Lavora per offrire la massima qualità utilizzando ingredienti locali e afferma: "Come chef, siamo obbligati a concentrarci sulla sostenibilità e sul futuro del nostro pianeta". Andreas Caminada , chef e imprenditore svizzero titolare di tre stelle Michelin. La sua filosofia è quella di restare fedele alle proprie radici, utilizzando solo ingredienti locali e stagionali, e ha ricevuto il Sustainable Restaurant Award 2019 per il suo lavoro presso l'Hotel Ristorante Schloss Schauenstein. Clare Smyth , la prima chef britannica ad aggiudicarsi e mantenere tre stelle Michelin, nominata la migliore chef donna al mondo 2018 ai World's 50 Best Restaurants. Gli ingredienti che utilizza per la sua cucina britannica sono selezionati dopo una lunga ricerca presso agricoltori locali e artigiani indipendenti e hanno una forte componente etica e sostenibile. Pim Techamuanvivit, chef thailandese e nota food blogger, è proprietaria del Kin Khao a San Francisco e del Nahm a Bangkok , per il quale ha ricevuto una stella Michelin. Impegnata a favore della sostenibilità e della prevenzione degli sprechi alimentari, sostiene il futuro del cibo thailandese lavorando solo con artigiani e allevatori locali per gli ingredienti della sua cucina. Enrico Bartolini è uno chef italiano che nella sua carriera ha ricevuto otto stelle Michelin ed è l'unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un sol colpo. La sua filosofia è quella di essere un classico contemporaneo, che unisce tradizione e innovazione e una sperimentazione senza fine, per creare nuovi sapori ricchi di ricordi. Manoella Buffara, una chef brasiliana che ha studiato in Italia. Il suo ristorante Manu è stato inserito nella categoria "Da tenere d'occhio" dai Latin America's 50 Best Restaurants nel 2018 e, per promuovere la sostenibilità, ha creato un modello in cui la salvaguardia della natura è compito di tutti, utilizzando i giardini urbani per riunire le comunità attraverso la condivisione delle colture. Gavin Kaysen , proprietario del ristorante Spoon and Stable di Minneapolis , è un talentuoso chef e visionario imprenditore statunitense. Ritenendo che la presenza di una guida esperta sia ancora molto importante nella professione gastronomica, Kaysen si impegna ad aiutare la nuova generazione di giovani cuochi a perfezionare le proprie competenze in cucina. È uno dei mentori della fondazione no-profit Ment'or BKB Foundation (ex Bocuse D'Or USA Foundation) e ha partecipato all'evento S.Pellegrino Young Chef 2018 in qualità di mentore del candidato vincitore per il team statunitense.

I giurati giudicheranno i finalisti sulla base di tre attributi chiave: competenze tecniche, creatività e credo personale, oltre al potenziale dei candidati di ispirare cambiamenti positivi nella società attraverso il cibo. Lo chef che impersonerà al meglio questi attributi sarà incoronato S.Pellegrino Young Chef 2020.

Il percorso gastronomico di quest'anno prevede anche un Forum della durata di un giorno curato da Fine Dining Lovers, la rivista online di gastronomia di S.Pellegrino e Acqua Panna per gli amanti della cucina di tutto il mondo, che sarà dedicato alla sostenibilità umana e alimentare nella gastronomia. Chef giovani e chef esperti si alterneranno sul palco per condividere il proprio punto di vista e la propria esperienza sulla cultura gastronomica e sulle pratiche sostenibili: per citarne uno, lo chef Massimo Bottura, famoso in tutto il mondo, terrà una speciale conferenza intitolata "Making taste with waste" (Riciclare con gusto).

FineDiningLovers parlerà dell'evento S.Pellegrino Young Chef 2020: sarà possibile seguire la storia su www.finedininglovers.com e sulle pagine social di @finedininglovers.

Per maggiori informazioni sull'entusiasmante ricerca di talenti, fare clic su https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en

