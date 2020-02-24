С ростом деятельности оборот Habanos, S.A. увеличился до $531 млн

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HABANOS SA

Feb 24, 2020, 10:00 ET

- Корпорация Habanos, S.A. удерживает лидирующие позиции на рынке сигар премиум-класса в странах своего присутствия

ГАВАНА, 24 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Habanos, С.А., чьи 27 брендов сигар Habanos Totalmente a Mano («‎сделано полностью вручную») пользуются популярностью по всему миру, опубликовала результаты своей деятельности за 2019 финансовый год в ходе XXII фестиваля Habanos. Оборот корпорации составил 531 млн. долл. США, с ростом в 2% по постоянному обменному курсу по сравнению с предыдущим годом.

Ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом можно по ссылке: http://www.multivu.com/players/uk/8695951-habanos-growth-of-531-million-turnover/ 

Habano Festival
Habano Festival
Vitola of The Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016
Vitola of The Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016
Habano Festival
Vitola of The Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016

«Ситуация на рынках более чем удовлетворительная, мы продолжаем удерживать свои позиции на зрелых рынках и наращивать присутствие и объемы продаж, особенно на развивающихся рынках, например в континентальном Китае и на Ближнем Востоке, значение которых для Habanos увеличивается», — говорят Иносенте Нуньес (Inocente Núñez) и Луис Санчес-Аргвиндеи Пардо де Вера (Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera), сопредседатели Habanos, С.А.. «Спустя 25 лет Habanos, S.A. все еще ведет свою деятельность более чем в 140 странах. Экспорт растет, что, в свою очередь, очень важно для страны».

Испания, Китай, Франция, Германия и Куба — 5 ключевых рынков корпорации Habanos, S.A. по объему продаж в рейтинге стран. Главным рынком Habanos среди регионов остается Европа, на нее приходится 53% продаж (по объему), следом идут Америка (18%), Африка и Ближний Восток (15%), а также Азиатско-Тихоокеанский регион (14%).

Вице-президент корпорации по коммерческой деятельности Леопольдо Синтра Гонсалес (Leopoldo Cintra González) и вице-президент по развитию компании Habanos, S.A. Хосе Мария Лопес Инчаурбе (José Maria Lopez Inchaurbe) выразили уверенность в том, что «благодаря многочисленным инновационным инициативам Habanos, в значительной мере способствующим сохранению нашей позиции в качестве неоспоримых лидеров табачной индустрии, 2019 год вновь стал успешным с точки зрения коммерциализации».

На пресс-конференции также были представлены некоторые новые продукты, презентацию которых позже проведут на фестивале и которые знаменуют 30-летие сети франшизы La Casa del Habano. В этом году фестиваль, готовый приветствовать представителей более чем 60 стран, имеет особое значение для бренда  Montecristo, который отмечает свой 85-летний юбилей, а также для бренда Romeo y Julieta — ему исполняется 145 лет. Помимо этого, бренд Bolívar представит сигары Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016.

Ограниченная серия 2020 года также будет представлена на фестивале Partagás Legado. Кроме того, в ознаменование 175-летнего юбилея бренда Partagás пройдет презентация специальных хьюмидоров Partagás tropicales. Коллекция ограничена 450 штуками.

*(P.A.O.) Защищенные наименования мест происхождения товара

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1093728/Habanos.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1093627/Vitola_Bolivar_Belicosos_Finos_Reserva_Cosecha_2016.jpg

Контактная информация:

BCW:

press.habanos@yr.com
Изаскун Мартинес (Izaskun Martinez), тел.: +34-670-09-40-74
Карла Льядо (Carla Lladó), тел.: + 34-669-54-69-09

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https://www.habanoscigares.com

SOURCE HABANOS SA

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С ростом деятельности оборот Habanos, S.A. увеличился до $531 млн

News provided by

HABANOS SA

Feb 24, 2020, 10:00 ET