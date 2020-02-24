С ростом деятельности оборот Habanos, S.A. увеличился до $531 млн
Feb 24, 2020, 10:00 ET
- Корпорация Habanos, S.A. удерживает лидирующие позиции на рынке сигар премиум-класса в странах своего присутствия
ГАВАНА, 24 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Habanos, С.А., чьи 27 брендов сигар Habanos Totalmente a Mano («сделано полностью вручную») пользуются популярностью по всему миру, опубликовала результаты своей деятельности за 2019 финансовый год в ходе XXII фестиваля Habanos. Оборот корпорации составил 531 млн. долл. США, с ростом в 2% по постоянному обменному курсу по сравнению с предыдущим годом.
Ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом можно по ссылке: http://www.multivu.com/players/uk/8695951-habanos-growth-of-531-million-turnover/
«Ситуация на рынках более чем удовлетворительная, мы продолжаем удерживать свои позиции на зрелых рынках и наращивать присутствие и объемы продаж, особенно на развивающихся рынках, например в континентальном Китае и на Ближнем Востоке, значение которых для Habanos увеличивается», — говорят Иносенте Нуньес (Inocente Núñez) и Луис Санчес-Аргвиндеи Пардо де Вера (Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera), сопредседатели Habanos, С.А.. «Спустя 25 лет Habanos, S.A. все еще ведет свою деятельность более чем в 140 странах. Экспорт растет, что, в свою очередь, очень важно для страны».
Испания, Китай, Франция, Германия и Куба — 5 ключевых рынков корпорации Habanos, S.A. по объему продаж в рейтинге стран. Главным рынком Habanos среди регионов остается Европа, на нее приходится 53% продаж (по объему), следом идут Америка (18%), Африка и Ближний Восток (15%), а также Азиатско-Тихоокеанский регион (14%).
Вице-президент корпорации по коммерческой деятельности Леопольдо Синтра Гонсалес (Leopoldo Cintra González) и вице-президент по развитию компании Habanos, S.A. Хосе Мария Лопес Инчаурбе (José Maria Lopez Inchaurbe) выразили уверенность в том, что «благодаря многочисленным инновационным инициативам Habanos, в значительной мере способствующим сохранению нашей позиции в качестве неоспоримых лидеров табачной индустрии, 2019 год вновь стал успешным с точки зрения коммерциализации».
На пресс-конференции также были представлены некоторые новые продукты, презентацию которых позже проведут на фестивале и которые знаменуют 30-летие сети франшизы La Casa del Habano. В этом году фестиваль, готовый приветствовать представителей более чем 60 стран, имеет особое значение для бренда Montecristo, который отмечает свой 85-летний юбилей, а также для бренда Romeo y Julieta — ему исполняется 145 лет. Помимо этого, бренд Bolívar представит сигары Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016.
Ограниченная серия 2020 года также будет представлена на фестивале Partagás Legado. Кроме того, в ознаменование 175-летнего юбилея бренда Partagás пройдет презентация специальных хьюмидоров Partagás tropicales. Коллекция ограничена 450 штуками.
*(P.A.O.) Защищенные наименования мест происхождения товара
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1093728/Habanos.mp4
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1093627/Vitola_Bolivar_Belicosos_Finos_Reserva_Cosecha_2016.jpg
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press.habanos@yr.com
Изаскун Мартинес (Izaskun Martinez), тел.: +34-670-09-40-74
Карла Льядо (Carla Lladó), тел.: + 34-669-54-69-09
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https://www.habanoscigares.com
SOURCE HABANOS SA
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