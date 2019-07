Sabemi entre as 150 melhores para trabalhar

BRASÍLIA, Brasil, 17 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A revista VOCÊ S/A premiou o Grupo Sabemi e outras companhias que são destaque em gestão de pessoas e bom clima organizacional. A premiação divulgou o resultado do Guia VOCÊ S/A – As 150 Melhores Empresas para Trabalhar, pesquisa realizada pela equipe da revista em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA).

A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se inscreveram voluntariamente para minuciosa análise.

A pesquisa foi dividida em 21 setores da economia e as líderes de cada um foram homenageadas na cerimônia de premiação. A SABEMI configurou entre as empresas de Serviços Financeiros, com um índice de 77%, um crescimento de 1,7% em comparação com o ano de 2017, o que garantiu a mudança da 4º posição para 2º posição em 2018 na sua categoria.

No ranking geral, a SABEMI deu um salto em 38 posições, saindo da 116ª em 2017 para a 78º em 2018, fruto de um ano de muitos investimentos no seu capital humano.

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Cielo 78,9 GRUPO SABEMI 77 PASCHOALOTTO SA 76,6 LOSANGO 76,5 Brasilprev 74,2 Rodobens 73,4

A SABEMI, por meio das suas práticas de gestão de pessoas, promove aos seus 670 colaboradores um ambiente de colaboração, inovação, troca de conhecimentos e desenvolvimento constante.

Para comemorar com seus colaboradores a conquista, a empresa promoveu por meio de estratégia de endomarketing uma ação em parceria com as empresas GELB e Red Bull, valorizando a energia que as pessoas dedicam para promover o melhor ambiente de trabalho.

Essa ação aconteceu em todo Brasil, atingindo 100% dos colaboradores. Na matriz da empresa, dois novos espaços foram inaugurados, o bicicletário que promove a qualidade de vida e incentiva seus colaboradores para contribuir com o meio ambiente e o espaço da GELB com alimentação rápida e opções saudáveis, em que o colaborador tem a autonomia de escolher o produto, passar o código de barras e efetuar o pagamento, sem a ajuda de um profissional.

Telefone: 0800 880 1900.

FONTE Grupo Sabemi

