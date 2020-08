Sai a lista dos finalistas no prêmio CEOs Mais Admirados pelos Profissionais do RH

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Na impossibilidade de avaliar as demandas de cada funcionário, os donos de empresas costumam delegar essa tarefa para a área de Recursos Humanos. Mas isso só faz sentido quando a diretoria de RH tem um ótimo acesso à presidência da companhia.

Essa condição foi vista em, pelo menos, 50 organizações selecionadas como finalistas do prêmio "CEOs Mais Admirados pelo RH". Criada pelo Grupo Gestão RH, a homenagem chega a sua segunda edição neste ano, com o intuito de reconhecer os gestores que enxergam na valorização de seus colaboradores uma prática vital para a sustentabilidade do negócio.

Na lista, o segmento do varejo é o que mais concentra líderes com esse perfil, com pelo menos 20 representantes, entre eles: Alexandre Costa (Cacau Show), Carlos Eduardo Martins (Domino's), Andre Mendes (Johnson & Johnson Brasil), Frederico Trajano (Magazine Luiza) e outros.

Já o segmento com menos representantes nesse quesito é o da construção civil. Houve apenas dois CEOs indicados para essa fase do prêmio na área de Casa & Construção: Marcos Bicudo, da Vedacit; e Flavio Maluf, da Eucatex.

A bem da verdade, esta será a segunda vez que o CEO da fabricante de painéis de madeira e tintas participará do evento do grupo Gestão RH. Em 2010, Flavio foi chamado ao palco para receber, em nome de seus gestores de RH, o troféu das 10 Melhores Empresas em Práticas de Gestão de Pessoas do Brasil.

"Na Eucatex, Flavio é conhecido como um presidente mão na massa, que ensina e coloca seus conhecimentos em prática para todos os níveis hierárquicos", avalia Carlos Salla, gerente de RH da empresa. "Costumo brincar dizendo que, em uma reunião com ele, eu aprendo muito mais do que se estivesse num curso de MBA", conclui.

Ainda sem data definida, a divulgação dos vencedores dos prêmios desenvolvidos pelo Grupo Gestão RH – que incluem outras categorias, como Melhor RH, Destaques Regionais, TOP 10 e outras – só será em dezembro. Até lá, fica a torcida de cada colaborador pelo reconhecimento público de seu líder.

