Saiba como investir na Bolsa de Valores com o auxílio do Portal Bolsa Valor

CURITIBA, Brasil, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Sempre ouvimos falar sobre investimento na bolsa de valores e na maioria das vezes já sem conhecer afirmamos que isso não é para nós. Mas acredite, investir na bolsa de valores não é nenhum bicho de sete cabeças e pode oferecer bons rendimentos. Dessa forma, se você tem dúvidas em relação a esse assunto, o site Bolsa Valor esclarece todas as dúvidas sobre como começar a investir.

A bolsa de valores é uma forma de investimento em que todos os participantes ganham.

Para começar, é preciso saber o que é uma ação. Em simples palavras, as ações são partes pequenas de empresas. É como se uma empresa fosse igualmente dividida em mil pedaços e esses pedaços são vendidos para as pessoas. Assim, se a empresa lucra o acionista também lucra, de modo que quanto mais ações, maior será o lucro. O que parece ser um negócio muito rentável a longo prazo.

Não é determinado nenhum valor mínimo para que se possa investir na bolsa. Mas se você deseja investir e possui um valor menor de R$1.000,00 é recomendável que o investimento seja feito em fundos, pois desta forma os custos são mais baixos e não comprometem muito a rentabilidade, já que para investir na bolsa há vários outros custos, inclusive a corretagem.

São várias as maneiras de se investir na bolsa. Os investimentos podem ser realizados de forma direta na bolsa, por meio dos clubes e por fundos.

Até mesmo pela internet é possível investir na bolsa de valores. O que facilita muito para os interessados no assunto. Para isso, basta usar o Home Broker que é uma importante ferramenta desenvolvida para a realização de compras e vendas de ações, e é muito fácil de usar.

Está mesmo decidido a investir em ações na bolsa de valores? Então siga os seguintes passos:

Abra uma conta em um banco e em uma corretora. Afinal, será por meio delas que o dinheiro será transferido; É preciso fazer uma transferência da conta para a corretora. Para isso, é só utilizar os dados bancários que estão disponíveis na corretora, depois do seu cadastro ser aprovado e basta fazer um TED ou DOC. Para quem já tem dinheiro no banco é ainda mais fácil. Caso seja uma TED em pouco tempo o dinheiro já é transferido para a corretora; Assim que o dinheiro já estiver na conta, é possível fazer a compra ou venda. Na internet é só usar o Home Broker. Há corretoras que permitem a compra de fundos e até de cotas de clubes; Leia muito sobre o assunto, pois por mais que pareça simples é preciso sempre estar bem informado sobre o que você está fazendo. Assim, cada vez mais vai ficar fácil continuar a investir e o melhor, lucrar.

É claro que quando se fala em bolsa de valores, os riscos podem ser muitos. Nem sempre os investidores obterão lucro de primeira, tão facilmente. Por isso, é preciso conhecer os riscos.

Falando em riscos, um deles é o chamado risco de liquidez. Ele ocorre quando não se consegue vender aos ativos e fazer compra de ações das empresas que não têm muitos negócios na bolsa.

Outro risco é a desvalorização do ativo. Acontece quando a empresa investida tem um desempenho ruim, fazendo com que os lucros caiam, o que fará com que o cenário econômico ou a empresa piorem. Fato que será refletido no valor das ações.

Ainda é preciso contar com os custos. No caso são a taxa de custódia e corretagem. Já a tributação vai variar de acordo com o prazo e com o tipo de investimento.

Com esses esclarecimentos você já tem uma boa noção de como começar a investir na Bolsa de Valores. Agora é com você! Sucesso!

Acompanhe as atualizações do portal https://www.bolsavalor.com.br e fique por dentro de todos os assuntos sobre Bolsa de Valores, Ações, Fundos, Investimentos. O site reúne diversos artigos sobre o mundo de investimentos e Bolsa de Valores, auxiliando o seu entendimento sobre o assunto.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Portal Bolsa Valor

SOURCE Portal Bolsa Valor