Saiba como se dar bem no Estágio e ter chances de ser efetivado, com dicas do Portal Estágio BR

CURITIBA, Brasil, 3 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Algumas pessoas não veem dessa forma, mas ser estagiário é uma das melhores maneiras para conseguir ter experiência na área de formação e começar a atuar no mercado de trabalho como profissional capacitado e com experiência. Mas, convenhamos que conseguir uma boa vaga de estágio está ficando cada vez mais complicado.

Seja por conta do mercado de trabalho ou da competitividade entre os estudantes, o fato é que um estágio pode significar mais para a sua vida profissional e carreira do que a própria graduação. Isso sem falar que um estágio também é requisito obrigatório para a conclusão de muitos cursos atualmente. Além disso, essa é a melhor maneira do aluno poder vivenciar na prática o que aprende na sala de aula e conseguir se sair bem durante esse programa é essencial para que o estudante consiga ser efetivado e quem sabe concluir suas qualificações com emprego garantido.

Se você considera o programa de estágio como uma excelente oportunidade para dar os primeiros passos de sucesso na sua carreira, esse texto é para você. Aqui, o portal Estágio BR traz algumas dicas práticas do que fazer para se dar bem no estágio e ser efetivado na empresa em que estagia. Vamos lá?

Seja um profissional interessado

Um dos pontos mais relevantes na hora dos superiores definirem se vão contratar o estagiário ou não é a capacidade de o estudante demonstrar interesse e comprometimento por seu trabalho e pela empresa como um todo. Naturalmente, isso não quer dizer que você deva se tornar um escravo dos funcionários já efetivados, mas que tem a mente aberta e disposição para novos conhecimentos e aprendizados.

Leve o estágio a sério

Um dos maiores erros de grande parte dos estagiários de 'primeira viagem' é por não levar a sério o trabalho na empresa que estão estagiando, principalmente se o estágio for não remunerado. Isso é extremamente prejudicial para sua imagem na empresa e pode repercutir por muito tempo no seu campo profissional. Portanto, leve a sério o seu estágio e tenha uma postura responsável e profissional, afinal, é sua imagem e futuro que estão em jogo.

Peça feedback aos superiores

Ao fazer um trabalho pela primeira vez, é necessário saber pedir feedback aos superiores. Isso é fundamental para que você possa se adequar ao que a empresa espera de você como estagiário e possível futuro funcionário. Mas, não seja insistente ou constante nessa atitude, pode causar o efeito contrário do que você realmente precisa. Portanto, tenha bom senso para não ser inconveniente e saiba a hora certa de pedir feedback e ver o que pode ser melhorado ou não.

Seja pontual

Ser pontual é uma característica extremamente importante e que é uma exigência para a grande maioria das empresas. Apesar de não ser um grande mérito, cumprir seus horários demonstra responsabilidade, respeito e comprometimento para com seu trabalho e com a empresa para a qual você quer trabalhar efetivamente. E se você é um estagiário que deseja ter sucesso na sua carreira, você pode começar por aqui.

Seja sociável, mas nem tanto

Ter um ambiente de trabalho saudável é importante para o desenvolvimento recorrente das atividades propostas a você, portanto, não fique isolado e tente interagir com os outros funcionários da empresa. Mas, tenha cautela para não participar de grupos ou "panelinhas" que possam excluir outros colaboradores da empresa, o que é extremamente importante para que você não tire conclusões precipitadas sobre as pessoas com as quais você trabalhe. Seja observador e tenha cautela com as amizades e conexões que faz na empresa.

Esperamos que essas dicas possam te ajudar a ficar a um passo mais perto da sua contratação do que ontem. Boa sorte!

Para conferir mais dicas e oportunidades de estágio abertas, acesse o portal https://www.estagiobr.com.br e confira todos os artigos interessantes presentes lá.

Expediente:

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

[email protected]

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Portal Estágio BR

SOURCE Portal Estágio BR