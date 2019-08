Saiba ganhar dinheiro trabalhando em casa com as dicas do Portal Salário Mínimo

CURITIBA, Brasil, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Trabalhar em casa já é a realidade de muitas pessoas e o sonho de outras. O trabalho home office é uma modalidade quem vem crescendo muito a cada dia, e tem mudado a vida profissional de muitas pessoas. Com a crise no Brasil, muitas pessoas acabam optando por essa solução, que pode surpreender de forma positiva. Existem muitas razões positivas para trabalhar nesse estilo, e é uma forma de salvar a vida financeira de muitas pessoas. Trabalhar em home office pode ser uma escolha pessoal difícil de tomar, mas é uma oportunidade de ter renda diante da grande crise de empregos que enfrentamos. Veja abaixo as principais formas de trabalhar em casa reunidas pelo site Salário Mínimo.

Veja as opções de trabalho em home office mais exercidas neste ano de 2019

Maquiador (a)

O trabalho de maquiador (a) é algo quem vem crescendo muito. Hoje muitas pessoas estão em busca desse tipo de profissional. E sua remuneração pode ser bem alta. Muitas mulheres e alguns homens estão se especializando nesse ramo, pela alta procura por profissionais nessa área. E também pela possibilidade de ter uma ótima renda mensal.

Afiliados de produtos digitais e físicos

Essa é uma ótima opção para quem precisa ter uma renda e já é considerado um dos trabalhos home office mais exercidos no momento. Nesse tipo de trabalho se ganha uma comissão por vender um produto de outra pessoa. Não é preciso investir, pois o produto sendo digital ou físico não é responsabilidade do afiliado. Existem algumas plataformas que oferecem esses produtos e são bem confiáveis. Nessa modalidade é possível ter uma alta renda. Existem muitas informações completas no Youtube e cursos grátis que atendem aos afiliados iniciantes.

Redator de conteúdo

O redator de conteúdo é uma das profissões que estão em alta, pois existe um grande público-alvo que está em busca de pessoas que escrevam artigos de diferentes temas. Existem plataformas que fazem uma ponte entre o redator e o cliente e cobram uma porcentagem pequena por isso. Essa é a melhor forma de evitar tomar calote e ter dor de cabeça. Quem gosta de escrever pode exercer esse trabalho de forma tranquila.

Aulas particulares online

Outra modalidade de trabalho home office é a de professor dando aula particular. Existem plataformas que ajudam esses profissionais a conseguirem pedidos de trabalhos. Mas, existe a possibilidade de conseguir clientes fora das plataformas. Basta apenas divulgar seu trabalho com aulas particulares e locais específicos de divulgação.

Blogueiro

Ser blogueiro é uma profissão que tem crescido muito também e não é preciso ter tanto domínio para começar nessa área. Pessoas que gostam de escrever e expor suas ideias são grandes candidatos a essa profissão home office.

Assistente Virtual

O trabalho de assistente virtual é uma modalidade muito ampla e que pode agregar muito valor na vida de quem contrata esse profissional. Essa é uma forma mais barata de contratar mão de obra de forma remota também. E acaba se tornando uma opção de trabalho em home office para muitas pessoas. Dentro da área de assistente virtual podem ser colocadas diversas funções como: Assistente de vendas, secretária, assistente administrativo entre outros. É uma possibilidade de oferecer trabalho de alta qualidade a através de um computador com internet.

Vendedor/divulgador online

Muitas empresas contratam pessoas para serem vendedores online. Essa função também envolve a divulgação, e por isso a busca por divulgadores online também é muito grande. Essa é uma opção para quem não pode trabalhar fora e deseja ter uma renda extra. Existem muitas empresas que buscam por esse tipo de profissionais e é o que está salvando a vida financeira de muitas pessoas nesse momento de crise.

Para trabalhar em home office é preciso ter garra e determinação, pois muitas empresas procuram profissionais com esse perfil!

