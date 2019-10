Saiba qual a receita do sucesso da dupla Fiduma & Jeca

No quesito letra de música, os sertanejos trasbordam criatividade:

"Cê me falou que era de Virgem, me fez de Sagiotário, eu pensando que era um Leão no seu quarto, mas não passava de um Touro com ascendente em Capricôrno" (trecho da letra de Ascendente em Capricôrno).

Em 2017 os sertanejos renovaram mais uma vez e lançaram "Ah Se Os Pais Soubessem", um DVD em formato de série, com personagens e um enredo que narra a vida dos universitários em típicas festas de faculdades, de onde sai a maior parte dos fãs e consumidores da dupla.

Quando se trata de show, Fiduma & Jeca se apresentam com muita alegria e dão um banho de talento e carisma. Além de cantarem os hits da dupla, eles se caracterizam de personagens e colocam o público pra dançar com músicas que passam de Mamonas Assassinas à Balão Mágico.

Na parte digital também não deixam a desejar, as faixas do EP "Alcooústico", penúltimo projeto lançado, acumulou mais de 10 milhões de plays nas plataformas de streaming.

O mais recente projeto "Alcooústico 2" conta com as participações de Gustavo Mioto, Mato Grosso & Mathias e Pedro Paulo & Alex.

Confira "Alcoonteceu", primeira faixa liberada do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=37K6_yK_qv4



FONTE Fiduma & Jeca

