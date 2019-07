Saída da Fórmula 1 de São Paulo Trará Prejuízo para a Cadeia Produtiva do Setor de Eventos

SÃO PAULO, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A sede do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 a partir de 2021 ainda não foi decidida. A Interpub, empresa responsável pela realização do GP Brasil de F1, possui um contrato vigente para a realização do evento na cidade de São Paulo até 2020.

Neste caso, com a probabilidade de se mudar a sede do evento para outra cidade, o Sindiprom/SP - Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Estado de São Paulo, sindicato patronal que representa os empregadores da categoria fez uma análise e concluiu que o setor irá sofrer um prejuízo de, aproximadamente, R$ 50 milhões para o município de São Paulo.

Caso a transferência de localidade seja concretizada, toda a cadeia produtiva da infraestrutura do setor de eventos e turismo será prejudicada. "Estamos falando de uma onda multiplicadora de oportunidades de trabalho envolvendo cerca de 50 macro segmentos econômicos do Estado que estão, de forma direta ou indireta, ligados aos três dias de evento", afirma Armando Arruda Pereira de Campos Mello, diretor superintendente do Sindiprom-SP.

São empresas de montagem, stands, tendas, comunicação visual, segurança, limpeza, audiovisual, mão de obra contratada temporária, catering, dentre outros tipos de serviços que são necessário na realização de um evento deste porte. Fora os inúmeros eventos promocionais de marcas patrocinadoras que acontecem pela cidade durante o período.

Além da movimentação em toda a cadeia produtiva do setor, o evento é televisionado para mais de 185 países e atrai milhares de turistas brasileiros e estrangeiros, sendo o evento que mais gera receitas para a cidade de São Paulo.

Sobre o SINDIPROM-SP

O SINDIPROM - Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Estado de São Paulo representa mais de 7.000 empresas, entre promotoras e organizadoras de eventos, montadoras de estandes, locadoras de equipamentos e demais prestadoras de serviços especializadas em feiras e eventos.

