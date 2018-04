Sailor Jerry Spiced Rum présente une bouteille redessinée en l'honneur de la légende du tatouage, Norman « Sailor Jerry » Collins

Sailor Jerry Spiced Rum (rhum épicé), créé en l'honneur du père du tatouage américain à l'ancienne, Norman « Sailor Jerry » Collins, lance un nouveau design audacieux pour ses bouteilles, avec une iconographie et des images qui mettent davantage en valeur la vie et l'époque de Collins. La marque de rhum renforce ainsi son engagement à raconter et célébrer l'histoire de cet homme et à construire une communauté mondiale d'individus qui partagent les mêmes goûts. Le nouveau packaging embelli, qui contiendra le même liquide primé que beaucoup de connaisseurs apprécient depuis des années, sera lancé en avant-première en mars 2018 et commercialisé sur les marchés du monde entier tout au long de l'année 2018.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/661087/Jerry_and_Ginger_Cocktail_and_Bottle.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/661088/Sailor_Jerry_Bottle_New_Label.jpg )



Sailor Jerry Spiced Rum est un rhum à l'ancienne, pur et qui va droit au but. Jadis, les marins avaient l'habitude d'adoucir leur ration de rhum avec des épices, et Sailor Jerry Spiced Rum suit la même tradition. Il en résulte un rhum extrêmement audacieux et doux à la fois. Rhum des Caraïbes mélangé avec des épices et des saveurs 100 % naturelles, Sailor Jerry incarne l'esprit « All-In » (intégral) et l'attitude bien trempée de l'homonyme de ce rhum, qui est connu pour avoir dit : « Mon travail parle de lui-même ».

Norman « Sailor Jerry » Collins était un vétéran de la Marine qui a bâti sa réputation en tatouant les soldats et les marins pendant la Seconde Guerre mondiale à Honolulu, où il a fondé son légendaire salon de tatouage. La bouteille repensée rappelle les éléments classiques de la fameuse carte de visite de sa boutique située sur Hotel Street, avec des images d'Hawaï et de tourbe du volcan Diamond Head. L'étiquette représente également la « Hula girl », une pièce maîtresse des tatouages créés par Collins, qui symbolise les marins ayant visité Hawaï pendant leur séjour dans la Marine. Le dos de la bouteille transmet l'histoire légendaire de Collins et rend hommage à son héritage et à sa philosophie de vie selon vos propres termes.

Parmi les autres modifications apportées au nouveau design de la bouteille, citons les plus grands caractères du logo Sailor Jerry sur fond de solide cercle noir, ce qui la rend bien visible sur l'étagère de n'importe quelle boutique, derrière le comptoir d'un bar ou dans une armoire à boissons. L'extérieur des caisses d'emballage sera mis à jour pour refléter le nouvel aspect de la bouteille.

« Norman Collins est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes et il a eu un effet considérable sur les générations futures », a confié Chin Ru Foo, directeur international de la marque Sailor Jerry Spiced Rum. « Chez Sailor Jerry Spiced Rum, la marque qui porte aujourd'hui son nom, nous célébrons sa vie, sa philosophie et ses passions dans tout ce que nous faisons. L'évolution de la bouteille qui intègre désormais l'iconographie et l'imagerie classiques est conçue pour partager l'histoire de Norman d'une manière plus significative et plus personnelle avec le monde entier. »

Norman « Sailor Jerry » Collins est né le 14 janvier 1911. Il a rapidement trouvé sa passion pour le tatouage en voyageant aux États-Unis, où il sautait dans les trains de marchandises. À 19 ans, Collins s'est engagé dans la marine américaine où il a été exposé à l'art et à la culture de l'Asie du Sud-Est. Après son service naval, Collins s'est installé dans l'Honolulu de la Seconde Guerre mondiale et a continué à perfectionner ses compétences en tant qu'artiste tatoueur. Les marins en permission à terre à Honolulu faisaient la queue pendant des heures devant le salon de tatouage de Collins situé sur Hotel Street pour être tatoués par le maître en personne. Très peu enclin à rester les bras croisés, Collins est aussi devenu skipper licencié d'une grande goélette à trois mâts, il a joué du saxophone dans son propre groupe et a souvent animé une émission de radio. Ces passions qui l'animaient sont désormais célébrées par le Sailor Jerry Spiced Rum et partagées par des personnes aux goûts similaires.

« Nous sommes ravis de partager ce nouvel aspect audacieux avec notre communauté Sailor Jerry en pleine croissance, et nous avons hâte de célébrer avec eux tout au long de l'année », a ajouté M. Foo.

Le nouveau packaging sera lancé aux États-Unis en mars 2018, et sera suivi par le Royaume-Uni et le reste du monde à compter de mai 2018.

Pour en savoir plus Sailor Jerry Spiced Rum, rendez-vous sur http://www.sailorjerry.com.

https://www.youtube.com/watch?v=FbmktHaU6ps&feature=youtu.be

SOURCE William Grant & Sons