Scotiabank vai promover Dia do Investidor em Santiago, Chile

TORONTO, Ontário, 17 de outubro de 2019 /CNW/ - O Scotiabank vai promover o Dia do Investidor nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, em Santiago, Chile. O evento fornecerá um panorama abrangente da estratégia do banco e uma perspectiva das principais linhas de negócios do banco: operações bancárias canadenses, operações bancárias internacionais, incluindo os países da Aliança do Pacífico, individualmente, operações bancárias e mercados globais e gestão de patrimônio global, que se tornará um segmento separado do sistema de informações a partir de 1º de novembro de 2019. Funções importantes e áreas de suporte, como gestão de risco global, digital e tecnologia, também serão analisados em profundidade.

O Dia do Investidor também terá apresentações do Scotiabank Economics, para discutir o macroambiente operacional globalmente e nas Américas. Entre os palestrantes convidados, estarão representantes do governo do Chile e os principais executivos corporativos dos países da Aliança do Pacífico.

As principais apresentações começarão às 12h30 (horário de Nova York) ou 13h30 (GMT-3), em 24 de outubro, e às 8h45 (horário de Nova York) ou 9h45 (GMT-3), em 25 de outubro. As apresentações do Dia do Investidor serão postadas na seção "Events and Presentations" (Eventos e apresentações), da página de Relações com Investidores do Scotiabank, no site www.scotiabank.com, 30 minutos antes do início das apresentações.

Os interessados podem participar via webcast. Para ouvir on-line, conecte-se um pouco antes do horário de início e clique nos links do webcast localizados na seção Relações com Investidores em www.scotiabank.com. Se perder a transmissão ao vivo, um replay do webcast será disponibilizado no website no dia 25 de outubro.

Sobre o Scotiabank

O Scotiabank é o banco internacional do Canadá e um grande prestador de serviços financeiros nas Américas. O banco se dedica a ajudar mais de 25 milhões de clientes a ficarem em melhor situação através de ampla variedade de assistência técnica, produtos e serviços, incluindo operações bancárias pessoais e comerciais, gestão de patrimônio, operações bancárias privadas, operações bancárias corporativas e de investimento e mercados de capitais. Com uma equipe de mais de 100.000 funcionários e ativos de mais de $ 1 trilhão (em 31 de julho de 2019), o Scotiabank negocia suas ações na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BNS). Para obter mais informações, visite www.scotiabank.com e siga o banco no Twitter em @ScotiabankViews.

Para atendimento da mídia apenas: Annie Cuerrier, comunicação global do Scotiabank, annie.cuerrier@scotiabank.com, telefone (416) 775-0828; para atendimento a investidores apenas: Philip Smith, relações com investidores do Scotiabank, philip.smith@scotiabank.com, telefone (416) 863-2866.

