Se presenta La Salud Reproductiva es Vital: La plataforma que presenta evidencia sobre los servicios de salud reproductiva en América Latina

La iniciativa es impulsada por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI- junto a las organizaciones que lo conforman, y se presentó en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Se trata de la primera plataforma que integra en un portal los principales estudios de investigación, monitoreo, mejores prácticas y datos desarrollados en los últimos dos años, con relación a la situación de la salud reproductiva en América Latina.

LIMA, Peru, 30 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- La plataforma La Salud Reproductiva es Vital es un espacio de articulación colectiva impulsado desde el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI- junto a las organizaciones que lo conforman, y se presenta como una versión ampliada y actualizada de la iniciativa que nació en 2020, a inicios de la pandemia por COVID-19, con el objetivo de hacer seguimiento a las medidas adoptadas por los Estados de nueve países de América Latina durante la emergencia sanitaria, para garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva en la región.

Según los datos relevados por este monitoreo, la salud reproductiva de todos los países se vio afectada por causa de las respuestas insuficientes adoptadas frente a la pandemia. En este sentido se detectó la reducción o suspensión de la atención de la salud reproductiva en todos los países. En Chile, por ejemplo, se presentó una reducción de 43% en consejerías anticonceptivas, en Perú un 86% menos en interrupciones del embarazo, y en Bolivia un 27% menos de partos hospitalarios que en el año anterior en el mismo período. Esto, sumado a un dato gravísimo: la mortalidad materna aumentó en todos los países relevados, en algunos casos hasta el 39%.

Asimismo, las estimaciones del Guttmacher Institute para la región sobre acceso a la salud reproductiva y, en particular, al aborto seguro, muestran la urgencia y necesidad inminente de que los Estados tomen decisiones de política pública, para proteger los derechos humanos de su población. No sólo dada la mayor cantidad de embarazos no intencionales, sino a la vez debido la falta de acceso a servicios de aborto seguro, combinado con la persistencia de regímenes restrictivos del aborto que elevan el riesgo de complicaciones. Nuestra región permanece por encima de la media global estimada de abortos inseguros.

Todos estos temas, entre otras investigaciones y acciones, forman parte de La Salud Reproductiva es Vital. "Los datos pueden hacer una diferencia si es que nos decidimos a hacer algo con los mismos. Hacer seguimiento, identificar problemas pero también buenas prácticas, es una manera, creemos, de aportar e incidir para mejorar los servicios de atención del parto, acceso a anticonceptivos y del aborto seguro" señala Agustina Ramón Michel, coordinadora del grupo jurídico de CLACAI e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

"Queremos que quienes toman las decisiones consideren las evidencias disponibles sobre los obstáculos pero sobre todo sobre las buenas prácticas que se han implementado de manera costo efectiva, para mejorar las políticas públicas que garantizan la salud reproductiva, como un derecho humano particularmente sensible al género", afirma Sonia Ariza Navarrete, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y coordinadora de la iniciativa de La Salud Reproductiva es Vital.

La Salud Reproductiva Es Vital es, también, resultado de la asociación con el Guttmacher Institute y el trabajo conjunto con organizaciones aliadas:

Es posible visitar el sitio ingresando en www.saludreproductivavital.info

Acerca de CLACAI

El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI- es una articulación integrada por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud y profesionales que contribuye a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad. Para mayor información de prensa visite: https://clacai.org/

