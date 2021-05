Seegene apresenta resultados sólidos no primeiro trimestre de 2021 com KRW 351,8 bilhões

SEEGENE ANUNCIA KRW 193,9 BILHÕES DE LUCRO OPERACIONAL, 388% A MAIS EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO

BILHÕES DE LUCRO OPERACIONAL, 388% A MAIS EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO TAXA DE LUCRO OPERACIONAL DE 55%, MESMO COM INVESTIMENTOS CONSTANTES EM P&D E FUNCIONÁRIOS

SEUL, Coreia do Sul, 16 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), empresa de diagnóstico molecular, divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2021, com relatórios mostrando ganhos robustos. A empresa de biotecnologia registrou KRW 351,8 bilhões em receita consolidada, um aumento de 330% em comparação com o mesmo período no ano passado e um recorde para o primeiro trimestre. O lucro operacional foi de KRW 193,9 bilhões; um aumento de 388% em relação ao ano anterior, refletindo um crescimento constante em suas vendas de testes de diagnóstico.

O diretor administrativo sênior do departamento de RI e RP da Seegene, Myungkun Kim, disseque "a empresa foi capaz de garantir uma taxa de 55% de lucro operacional anual, um reflexo claro de sua capacidade de gerenciar efetivamente a empresa, mesmo com o investimento constante em P&D e da expansão da mão de obra". Ele acrescentou que "uma vez que os investimentos dêem frutos, a razão do lucro operacional provavelmente aumentará ainda mais".

Kim acrescentou que "o desempenho próspero da Seegene tem respaldo no aumento contínuo da demanda por testes de diagnóstico de variantes e no número cada vez maior de governos em todo o mundo que estão voltando à normalidade com exames em massa em escolas e locais de trabalho". Ele disse que espera-se que a empresa obtenha um aumento adicional nas vendas por meio da entrada em novos mercados, bem como do lançamento de novos produtos e tecnologias. Kim acrescentou que "embora seja previsto que o segundo trimestre demonstre volume de vendas comparável ao primeiro, devido a um atraso em acordos de fornecimento estar refletido nos números reais de vendas, a última metade do ano promete ser ainda mais promissora".

A Seegene já havia garantido contratos públicos de fornecimento de testes de diagnóstico da COVID-19 na Itália no valor de mais de EUR 89,3 milhões, outro contrato de licitação pública na Escócia no valor de 16.209.150 GBP e um acordo de fornecimento para a Alemanha no valor de 19,3 milhões de euros.

