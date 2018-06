SelfSell kündigt im Rahmen der Partnerschaft mit James Rodríguez den Start der persönlichen SUPER-Wert-Ära an

Die Veröffentlichung über die große NASDAQ-Videoleinwand markiert einen neuen Ausgangspunkt für die Entwicklung der SelfSell-Marken. Der Slogan „Start of the Personal SUPER Value Era" zeigt die Entschlossenheit von SelfSell, sich als die weltweit erste Personal-Asset-Plattform zu etablieren.

Seit seiner Gründung hat sich SelfSell im Blockchain-Bereich weiterentwickelt, von der groß angelegten Einweihung seiner Marke, über die Verwirklichung des Traums von Studenten, die in die Arktis und Antarktis reisen und die Zusammenarbeit mit dem Nobelpreisträger Thomas Sargent beim Start seiner weltweiten Roadshows bis hin zur Ausgabe von JR10-Token, den nach James Rodríguez benannten persönlichen digitalen Assets. SelfSell hat die Bedeutung des persönlichen Wertes durch praktisches Handeln bewiesen. Es hat das Anwendungsszenario der persönlichen Wertanlage praktiziert, in der Hoffnung, weltweit ein völlig neues Investitionsfeld in Bezug auf den menschlichen Wert zu schaffen, es Investitionen zu ermöglichen, zu ihrem Kern zurückzukehren und eine Investition direkt in den Menschen, den ultimativen Erzeuger von Wert, zu tätigen.

Bei SelfSell können Träume wertvoll sein

Das Kernstück beim Investieren ist zweifellos der Mensch. In diesem Sinne kann in die Träume von Menschen investiert werden. Menschen können ihre Träume durch kontinuierliche Anstrengungen verwirklichen. Sie können auch den Austausch von Werten nutzen, um sich schneller auf ihre Träume zu zubewegen und sie wahr werden zu lassen. Menschen sind das einzige „Vermögens"-Ziel auf der SelfSell-Plattform. Jeder kann den gegenwärtigen und zukünftigen Wert durch den „Value-Time-Tunnel" von SelfSell austauschen. Das Ziel von SelfSell ist es, als Investitions- und Finanzierungsplattform für Menschen zu dienen. SelfSell steigert den Wert in der Zukunft und erhöht die Entwicklungsressourcen der Menschen in dieser Phase und schafft so SUPER-Wert in der Zukunft. Träume werden bei SelfSell endlich verwirklicht.

Was bringt SelfSell den „Menschen" mit Hilfe von Blockchains?

SelfSell entwickelt ein Modellsystem von „Blockchain plus persönlichem Wert", um den „Menschheitswert" zu maximieren. Es nutzt die zukünftigen „Beiträge" von Einzelpersonen oder Gruppen zur Gesellschaft, um „den Wert" ihres aktuellen Lebens zu „schätzen". Einzelpersonen oder Gruppen können ihre Träume und den SUPER-Wert durch SelfSell verwirklichen. Das SUPER-Wertesystem muss jedoch durch Verwendung der Blockchain-Technologie aufgebaut werden. SelfSell hofft, dass jeder das gleiche Recht hat, auf der SelfSell-Plattform digitale Assets herauszugeben, die einen persönlichen Wert darstellen. Digitale Assets sind eine digitale Verkörperung umfassender Faktoren wie persönliche Marke, Ansehen, Potenzial und Einkommen.

SelfSell und James Rodríguez haben sich zur Schaffung von digitalen Assets in Form von JR10-Token zusammengetan. Dabei handelt es sich um eine Blockchain-basierte Kryptowährung der Marke James Rodríguez. JR10-Token ist ein brandneues Modell. Das Token des Fußballstars ist nicht länger ein Modell für Werbung durch Prominente. Sein Umlaufwert ist die Aufrechterhaltung des Markenwertes des Stars. Der Fußballstar ergreift die Initiative, an allen Aktivitäten rund um seine Marke und seinen Wert durch persönliche Token teilzunehmen, einschließlich jeglicher Interaktion mit den Fans. Die Token werden auch auf verwandte Anwendungsszenarien wie Sponsoren, Medien, Vereine und Peripherieprodukte angewendet, die den aktuellen Markt für Fußballgeschäfte weiter stärken und neuen Raum für Marktwachstum schaffen werden. Als solcher wird James zum ersten Ausübenden der SelfSell-Plattform. Außerdem ist er der erste aktive Fußball-Superstar, der persönliche digitale Assets herausgibt.

Laut Yuan Li, dem Gründer von SelfSell, fand ein Vorverkauf von JR10-Token am 27. Mai über die SelfSell-App um 14 Uhr deutscher Zeit statt, wobei das Kontingent in Höhe von 500.000 US-Dollar in 12 Sekunden ausverkauft war. Die 12 Sekunden haben James' SUPER-Wert bestätigt, was die Anerkennung der Öffentlichkeit für die Kombination von persönlichem Potenzial und neuer Technologie und die hohen Erwartungen an den zukünftigen Wert des Modells widerspiegelt.

JR10-Token sind nur über die SelfSell-App erhältlich. Benutzer können die SelfSell-App von der offiziellen SelfSell-Website herunterladen und erhalten das White Paper von JR10-Token innerhalb der App. In der Zwischenzeit akzeptiert JR10-Token nur Investitionen von ETH und SSC, dem Plattform-Token von SelfSell. Zu den Kryptowährungsbörsen, an denen SCC gelistet ist, gehören OKEx, LBank und CoinToBe.

