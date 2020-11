Sem Black Friday 2020: Atelier Clássico aumenta as vendas na pandemia

Se está esperando por este momento, em tempos de pandemia vai acabar encontrando o produto indisponível. E quando for fabricado um novo móvel, com design de luxo e qualidade superior, o mais provável é o preço aumentar.

Tendência: móveis de qualidade que garantam o bem-estar

Com mais tempo dentro de casa a rotina se transformou e as pessoas começaram a ter maior percepção sobre os elementos que compõe seu ambiente. A falta de móveis confortáveis e itens de decoração no ambiente motivaram a procura por produtos online. Na hora de escolher acabam optando, sem dúvidas, por um produto de melhor qualidade que atenda verdadeiramente as suas necessidades.

A comodidade se tornou primordial, por exemplo, é muito importante para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar ter uma poltrona aconchegante para descansar no dia a dia, acompanhada de uma mesa de canto para apoiar seus pertences ou petiscos e bebidas enquanto assiste a um filme, lê um livro ou manuseia o celular.

Os efeitos causados pelo Covid-19 no Atelier Clássico

Apesar da crise causada pela pandemia do coronavírus, o Atelier Clássico viu suas vendas aumentarem rapidamente. Isso foi possível devido a atual situação em que vivemos, as pessoas preferem não correr o risco de contaminação do Covid-19 em locais públicos, optando assim por realizarem suas compras online dentro de suas casas onde sentem-se mais seguras e confortáveis.

A alta procura por móveis artesanais de alto padrão de qualidade gerou um grande volume de vendas online no Atelier Clássico e fez desaparecer do mercado: os produtos em estoque, a mão de obra especializada e por consequência a matéria-prima.

"Avise-me quando chegar"

A busca por preços baixos durante a data mais esperada do ano - a Black Friday 2020 - deixou a população praticamente sem opções de escolhas. Os consumidores estão tendo dificuldades para encontrar bons produtos com preços abaixo da tabela de mercado, como prometido por lojistas para essa época do ano.

Os fabricantes não estão encontrando com facilidade a matéria-prima tão pouco a mão de obra para fabricar seus móveis. Os lojistas não estão conseguindo estocar e o resultado são de inúmeros produtos indisponíveis no momento com a seguinte mensagem na página: avise-me quando chegar.

Sem Estoque: Black Friday 2020 não será possível no Atelier Clássico

O Atelier Clássico, além de ser uma loja online especializada em móveis e artigos de luxo, fabrica móveis clássicos trabalhados artesanalmente por atenciosos profissionais. O Atelier Clássico preza pela qualidade de seus produtos, que possuem acabamentos detalhados e a fabricação artesanal requer cuidados especiais. Por isso a importância de oferecer um móvel de luxo com alto padrão de qualidade.

O Atelier Clássico está enfrentando esses contratempos com muita dedicação, dando prioridade a cada cliente para que todo o processo de compra ocorra com sucesso.

Sem um bom estoque para atender a demanda de seus clientes, o Atelier Clássico está encontrando dificuldades com seus fornecedores para repor os produtos. No momento seus fornecedores, assim como a fábrica do Atelier Clássico, têm como obstáculo a falta de matéria-prima e mão de obras.

Vendas online crescem constantemente na pandemia

Em tempos de quarentena podemos entender que o comércio se adaptou ao atual cenário e, motivados pelo fechamento de seus estabelecimentos, diversos comerciantes puderam ter a experiências de vender seus produtos online através das plataformas de e-commerce. E motivações é o que não faltam para as pessoas confinadas na quarentena comprarem cada vez mais produtos essenciais para suas casas.

Diante da propagação da pandemia da Covid-19 a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) realizou uma pesquisa sobre as vendas online do primeiro semestre de 2020 – comparados ao mesmo período de 2019. Abaixo estão os seguintes resultados:

De março a julho foram criadas 150.000 novas lojas online no Brasil.

Cerca de 7,3 milhões de brasileiros efetuaram a primeira compra online – aumento de 40% de consumidores.

Evolução de 20,6%

Faturamento aumentou 47%

90,8 milhões de pedidos – aumento de 70%

"Os números para este ano são muito expressivos por refletir a adaptação do consumidor às compras online", relata Júlia Ávila, líder da Ebit Nielsen. "Nesta pandemia, o e-commerce se tornou um porto seguro ao substituir de forma eficiente e prática o ambiente físico"

Em outra pesquisa, realizada pelo movimento Compre&Confie e a ABComm referente as vendas das Lojas de Móveis online até maio 2020 – comparada ao mesmo período de 2019 – levantaram a seguinte informação:

As vendas online de móveis evoluíram em 94,4%.

"Os consumidores deverão ficar cada vez mais engajados nas compras à distância e movimentar de forma significativa o consumo de categorias relacionadas às necessidades básicas do dia a dia e ao esforço de prevenção da Covid-19" André Dias, diretor executivo do Compre&Confie

Mesmo com o retorno dos comércios de ruas e shoppings, os consumidores tendem a continuar realizando suas compras online.

Sobre o Atelier Clássico

Atuando no mercado desde 1983, o Atelier Clássico iniciou sua trajetória no e-commerce a partir de 2015 com o objetivo de criar uma experiência única em compras online no segmento de móveis e decoração, com Segurança, Facilidade, Praticidade e Possibilidade de Personalização dos Produtos.

Em 2016 surgiu como desdobramento da empresa Mezanon, empresa fundada em 1962 que se destaca no mercado de móveis de luxo, refletindo tradição e qualidade superior, em cada item que produz. Sua fábrica situa-se na cidade de Curitiba (Paraná), atendendo lojas especializadas e clientes criteriosos, que buscam produtos com design sofisticado e matérias-primas de excelência.

A fim de atender o público que deseja adquirir peças exclusivas contando com a comodidade das compras online, o Atelier Clássico alia a expertise da Mezanon a um ambiente de loja virtual, com características diferenciadas.

Móveis Personalizados

Diferente de outros e-commerces, que oferecem modelos padronizados, o Atelier Clássico mantém a essência da Mezanon, permitindo que o cliente possa personalizar seus móveis, de acordo com suas distintas necessidades estéticas.

Existem múltiplas possibilidades de estilização de cada um de seus itens, ao clicar nas imagens dos móveis, exibidas na página do Atelier Clássico.

Além das opções para escolher e personalizar o produto como desejar, você ainda poderá entrar em contato através de seus canais de atendimento e contar com a assessoria de especialistas, aptos a lhe transmitir todas as informações técnicas e esclarecer eventuais dúvidas.

Fabricação Própria

O Atelier Clássico trabalha com diferentes estilos de decorações, tanto os móveis de fabricação própria - entre os seus produtos encontram-se também as obras de designers renomados – e quanto aos móveis terceirizados, compromete-se a privilegiar a plena satisfação de seus clientes, trabalhando, exclusivamente, com fornecedores consagrados.

Móveis de designers renomados

O Atelier Clássico também produz móveis assinados por designers renomados e tem o cuidado de produzir cada detalhe de suas obras com perfeição, sendo o mais fiel possível com a peça criada pelo artista.

Da mesma forma, alguns de seus fornecedores produzem peças criadas por designers renomados e também são fiéis ao replicar as suas criações.

CONTATO: André Mengatto (41)99681-9133

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1337105/black_friday_e_covid.jpg

FONTE Atelier Clássico

Related Links

https://www.atelierclassico.com.br



SOURCE Atelier Clássico