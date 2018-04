Semana do Brasil em Porto Seguro (BA) celebra história e cultura brasileira

Como Terra Mãe do Brasil, Porto Seguro referencia a data que representa historicamente o início da nação brasileira, 22 de abril, e convida a comunidade local e turistas para vivenciarem de perto esse momento. O Superintendente de Cultura, Eráclito Santana, acredita que o Festival é uma importante manifestação da grandeza cultural que Porto Seguro carrega. "Não podemos esquecer de valorizar a nossa história, que é tão abundante e significativa para nós. Vamos mostrar com o Festival, um pouco da riqueza cultural e histórica do Destino", explica.

O Festival do Descobrimento - Semana do Brasil contemplará exposições fotográficas, espetáculo de som e luz (projeção mapeada), oficinas de pipa e circo, comemoração do Dia do Índio, festival de aves, apresentações e oficinas de pintura indígena, eventos esportivos, atrações musicais e a tradicional Missa do Descobrimento.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do SEBRAE, ABIH – Regional Extremo Sul da Bahia, UNEB – Universidade do Estado da Bahia, SENAC, IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ondas Praia Resort, Secretaria de Turismo da Bahia, Bahiatursa e SINDHESUL – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Extremo Sul da Bahia.

