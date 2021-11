SENAI-MG firma parceria com Bedu.Tech para a formação de 300 professores em Fluência Digital

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Bedu.Tech - empresa especializada em serviços de Tecnologias Educacionais, Computação em Nuvem, Integração e Infraestrutura de TI – foi selecionada pelo SENAI-MG para conduzir a aplicação do projeto de capacitação online "Google Workspace For Education: Aprendizagem Combinada e Fluência Digital. Com previsão de término em novembro, o programa irá capacitar 300 profissionais - docentes e coordenadores técnicos pedagógicos - das unidades SENAI-MG.

Criado em 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Com unidades espalhadas por todo o estado de Minas Gerais, seus cursos atendem a alta demanda da região e já formaram mais de milhões profissionais.

Toda essa expertise e relevância de mercado de Educação Profissional levaram a instituição a buscar um parceiro de confiança e especializado em serviços de tecnologias educacionais para apoiar no desenvolvimento da fluência digital, uma competência essencial no contexto de transformação digital nas salas de aula, por meio da aplicação das ferramentas do Google Worskpace For Education.

"O cenário que vivemos atualmente evidencia ainda mais as vantagens que as novas tecnologias podem proporcionar para os alunos, o que pede por investimentos constantes em novidades tecnológicas e capacitação frequente de toda a equipe. Encontramos na Bedu.Tech o parceiro ideal para conduzir essa jornada de formação completa dos pedagogos que são os verdadeiros multiplicadores do conhecimento, além da gestão continuada de todos os serviços implantados", comenta Mariana Rodrigues, analista de Projetos Educacionais do SENAI-MG.

Iniciado em maio, o escopo do projeto foi dividido em quatro etapas com carga horária de 546 horas, e tem previsão de término em novembro. A primeira fase consistiu em um encontro online com os participantes, onde foi apresentada a proposta do programa e dos três instrutores da Bedu.Tech, além da divisão das 10 turmas. Os demais quatro encontros tiveram como foco fazer uma avaliação diagnóstica sobre o nível de conhecimento dos docentes em relação ao uso das ferramentas Google. Já a etapa 3, conhecida como Aprendizagem Combinada, permitiu que os alunos começassem a visualizar de fato a combinação da tecnologia com o desenvolvimento pedagógico.

"O nosso treinamento tem possibilitado uma integração tecnológica aos participantes, ajudando a reconhecer os recursos digitais como aliados às práticas de ensino e ao projeto pedagógico, oferecendo estratégias e oportunidades para que os docentes adotem a utilização das ferramentas para melhorar os resultados dos alunos", comenta Jucineia Oliveira, especialista em Tecnologias Educacionais da Bedu.Tech.

Atualmente, a companhia está finalizando a implementação da quarta etapa, que assim como a anterior, terá duração de 10 a 12 encontros. Nessa fase, os alunos já serão capazes de criar aulas contemplando todos os ensinamentos adquiridos, uma vez que já detém uma fluência sobre as ferramentas e os aprendizados. De acordo com Mariana Rodrigues, ainda está prevista a aplicação de uma última etapa, que será direcionada aos coordenadores técnicos e pedagógicos de cada unidade do SENAI-MG, para que eles recebam orientações sobre como manter o projeto no futuro, após o término, em novembro.

"Durante esses últimos meses do programa em andamento, temos percebido o quanto essa capacitação tem, de fato, impulsionado a educação profissional no SENAI-MG. Nossos docentes e coordenadores técnicos e pedagógicos estão mais seguros e engajados nas aulas mediadas por tecnologia, utilizando diversos recursos e estratégias inovadoras trazidos pela Bedu.Tech", finaliza a analista do SENAI-MG.

