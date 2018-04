Seraphim e World Technology Supply anunciam parceria de longo prazo no mercado de energia solar da América Latina e do Caribe

"É motivo de grande satisfação iniciar esta animadora parceria com a Seraphim", disse o diretor de operações da WTS, Ricardo López. "Fabricante de módulos de nível 1, a Seraphim é conhecida pela alta qualidade dos seus produtos e por serviços profissionais. Esperamos poder colher os frutos desta colaboração no futuro."

"Estamos felizes por firmar uma parceria com a World Technology Supply, participante muito profissional e confiável do setor de energia limpa", disse o CEO do Seraphim Energy Group, Jun Zhuge. "A nossa cooperação não é limitada a vendas de módulos; ela também se estende a trabalhos de co-branding no mercado local. O mercado de energia solar da América Latina e do Caribe é muito promissor. Temos muita confiança de que, com a ajuda dos nossos excelentes parceiros, poderemos crescer rapidamente e ser líderes do mercado local em um futuro próximo."

Sobre o Seraphim Energy Group

O Seraphim Energy Group é o representante autorizado nos Estados Unidos da Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. Empresa de integração vertical, tem capacidade anual de produção de módulos de 3 GW e é classificada em nível 1 pela BNEF. A Seraphim é uma empresa motivada pela inovação e concentrada no desenvolvimento de módulos de alto desempenho. Com uma forte equipe de pesquisa e desenvolvimento, produz módulos fotovoltaicos de alta qualidade e excelente valor. Atualmente, há mais de 4 GW de módulos da Seraphim instalados em mais de 30 países diferentes. A estratégia global da Seraphim é a de manter a liderança em um mercado complexo e contribuir com a ecologia e com uma convivência harmônica entre todos.

Sobre a World Technology Supply Corp.

A World Technology Supply, Corp. foi criada em Miami para oferecer produtos, serviços e soluções tecnológicas com os mais altos padrões de qualidade. A missão da World Technology Supply é fornecer aos clientes soluções completas com a mais avançada tecnologia de energia solar. O nosso modelo de negócios é simples: oferecemos suporte em engenharia, treinamento, abastecimento e logística, mantendo padrões de alta qualidade por meio de alianças fortes com importantes fabricantes como ENPHASE, UNIRAC, SERAPHIM e HOYMILES, entre outros.

FONTE Seraphim

