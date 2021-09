Servier et Neurochlore annoncent les principaux résultats des deux études cliniques de phase 3 évaluant la bumétanide dans le traitement des Troubles du Spectre Autistique chez l'enfant et l'adolescent

« Nous fondions beaucoup d'espoir sur la bumétanide qui présentait le potentiel d'améliorer les symptômes clés des jeunes autistes et la qualité de vie des familles. Nous sommes d'autant plus déçus qu'il n'existe, à ce jour, aucun traitement pharmacologique dédié pour aider ces jeunes enfants », explique Claude Bertrand, Vice-Président Exécutif R&D de Servier. « Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Neurochlore sur le développement de la bumétanide dans les symptômes clés de l'autisme. Ce programme d'études a été mené de manière extrêmement rigoureuse, selon les plus hauts standards de qualité. Nous tenons à remercier les familles participantes ainsi que les investigateurs et les centres pour leur implication dans la réalisation de ces études cliniques. »